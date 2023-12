El salto de la Pulga

1 La ONU le dio una mano a Jean Alain, pero el Departamento de Estado le soltó un galletón con la otra. Hacen sus propias evaluaciones.

2 Para contribuir con el “transitranque” navideño, los políticos siguen tirados en las calles haciendo bultos. ¡Paren ya!

3 Creo que lo dicho por Mariotti no es que “con las mujeres no se gana”, sino que con ellas no se discute, porque se lleva las de perder. No manipulen…

4 Absurdo el rumor de que Faride estudia la posibilidad de ser candidata vicepresidencial con Leonel. ¿Lo inventarían para presionar al PRM?

5 Ni tonto ni perezoso, Fulcar se declaró héroe de los resultados del último informe PISA. Dirá como Jean Bertrand Aristide: “Mientras la cabeza no ha sido cortada, no pierde la esperanza de portar sombrero”.

6 Si el PRM va a usar “hackers”, como afirma LFP, no necesitaba traerlos de fuera. ¡Aquí hay varios toros Cebú en esa materia!

7 Nueva York ha sido calificada como la peor ciudad de Estados Unidos para conducir vehículos. ¡Vengan aquí para que vean mambo!

8 Si se sigue permitiendo construir edificios altos en la Cayetano Germosén, desde el Mirador no se verán más que balcones.

9 Apoyamos el Servicio Militar Voluntario. Cuando Trujillo, se hacían los ejercicios a las seis de la mañana y no afectaba la labor cotidiana de los participantes. Tómese en cuenta.

10 Me preguntaba por qué están enviando marihuana desde Nueva York hacia acá, si antes era al revés. Resulta que hay sobreproducción allá y solo 23 tiendas para venderla en todo el estado. ¡El capitalismo!

11 Las mujeres de hoy tienen tres serios problemas: Los hombres le quitan los maridos, también las medallas en competiciones deportivas, y hasta su lugar en concursos de belleza.

12 Cuando se produjo la penetración de la policía haitiana a territorio dominicano, no había cerca soldados nuestros, según dijo el ministro, a pesar de que tenemos batallones en la zona. Un batallón está compuesto por unos 350 hombres…

13 Hay un ferry que viaja de la Capital a San Juan. Ahora se anuncia otro de San Pedro de Macorís a Mayagüez. Esperamos que hayan hecho estudio de factibilidad, para que no fracase.

14 Por lo que oigo, parece que los cirujanos dominicanos tendrán que revisar sus honorarios, porque los de Colombia les están quitando mercado.

15 Jandy Ventura tiene el suficiente talento para no tener que seguir colgado de la fama de su fallecido padre. Debe comenzar su propia ruta ya.