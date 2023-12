El incomparable

“¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance”, Isaías 40:28.

Reflexionemos sobre la singularidad del Señor. Creador del mundo. Incansable. Sus fuerzas son inagotables. Ver su grandeza y el poder de su dominio.

Toca a nosotros oír, saber y creer al único Dios de la salvación. incomparable. Nadie puede igualársele, puesto que una hoja no se mueve sino por su voluntad.

El capítulo 40 de Isaías nos enseña la ineludible dependencia que tenemos del Señor, a fin de irradiar luz y ser sal.