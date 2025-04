¡Reclama su pensión!

¿Y la honra es solo para el espectáculo?

Los medallistas olímpicos y otros atletas que han representado dignamente a la República Dominicana, dentro y fuera del país, anhelan el momento cumbre de sus carreras: ser exaltados como inmortales del deporte.

Cada año, el Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano honra a las figuras más destacadas del movimiento olímpico y del deporte profesional. Junto a los atletas, también son reconocidos propulsores y entrenadores con méritos suficientes para pertenecer a esta prestigiosa lista.

Además del acto ceremonial, a los exaltados se les otorga una pensión mensual equivalente a cinco salarios mínimos.

Cabe señalar que, si el salario mínimo aumenta, también lo hace el monto mensual destinado a los inmortales. Sin embargo, parece que todo se cumple al pie de la letra, excepto esta última parte. Gabriel Mercedes, a dos años de su exaltación, aún no ha recibido ni un centavo.

¿Por qué no ha empezado a recibir su pensión?

Listín Diario le refirió la existencia de una ley que impide a cualquier empleado de nómina pública cobrar pensión, pues limita esa dualidad.

“Yo tengo conocimiento de esa ley, pero haymuchos inmortales que son militares y cobran su sueldo y la pensión”, dijo.

Citó los nombres de José -Boyón-Domínguez, Juana Arrendel, Vicbart Geraldino, entre otros.

“Yo he hecho todo lo que me han pedido. Llevé toda mi documentación, he hablado con todos los responsables de jubilación, y todavía no he cobrado nada. Todos los que fueron exaltados conmigo ya están recibiendo su pensión. Incluso, yo ayudé a algunos y ya se les ha procesado su pago”, confesó Mercedes en una entrevista exclusiva con Listín Diario.

En 2022, Mercedes se convirtió en el tercer taekwondoísta dominicano en ingresar al templo de los inmortales. Fue inmortalizado el 14 de noviembre de ese año, durante el 55.º ceremonial. Desde entonces han pasado 29 meses y su pensión sigue sin materializarse.

El exatleta explicó que completó todo el proceso necesario para acceder a su jubilación como inmortal. También envió cartas de solicitud a todas las instituciones pertinentes, incluyendo el Ministerio de Deportes —en ambas gestiones, la de Francisco Camacho y la de Kelvin Cruz—, al Comité Olímpico Dominicano y a Luis Mejía, presidente de Centro Caribe Sports.

“No recibí ninguna respuesta. Entiendo que esto es una injusticia y por eso lo hago público. No se justifica que sea yo el único que no ha recibido el pago por la exaltación”, sostuvo Gabriel, quien ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

En ese mismo ceremonial fueron exaltados Félix Sánchez, los peloteros David Ortiz, Julián Tavárez y Rafael Fulcar; la tenimesista Nieve Xue Wu, la pesista Miosotis Heredia y José Luis Saint-Claire, de softbol. También fueron reconocidos los destacados propulsores deportivos Carlos Lamarche Rey y Nelly Manuel Doñé.

Según Mercedes, todos los demás exaltados —o sus familiares, en caso de fallecimiento— ya están recibiendo sus respectivas pensiones.

¿Pago retroactivo?

Otra cuestión a considerar es si, tras 29 cuotas pendientes, el pago a Mercedes será retroactivo.

El también coronel de la Policía Nacional aseguró que, en una conversación previa con el director de Jubilación, manifestó su preocupación por los meses no pagados.

“Le hablé de eso al director y me dijo que lo trataríamos personalmente”, agregó.

Haciendo una estimación general, el Estado le adeudaría a Gabriel Mercedes poco menos de un millón y medio de pesos dominicanos.