Fiesta Blanca

Adoremos la luz y no la oscuridad. Los signos de la oscuridad no traen paz ni son de Dios. Por eso, Halloween, no puede ser mirada como una fiesta de la luz, tiene que ser colocada en su puesto. Recordemos también que una cosa es respetar la práctica de los otros y sus creencias, pero no significa que nosotros celebremos a lo que otros celebran. Si hay gente a nuestro alrededor que celebra halloween, no significa que nosotros tenemos que celebrarlo, aunque sí tolerarlo y respetarlo.

El Papa Francisco siempre nos da ejemplo, respeta a todos los grupos y se juntan con ellos, pero no hace ni cree lo que ellos hacen. Por eso nosotros hagamos que nuestras fiestas sean fiestas blancas, no fiestas de oscuridad. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.