La escasez de féminas

Cuándo Cristóbal Colón llegó América en 1492 no trajo mujeres en sus embarcaciones, todos eran hombres.

Luego de largas investigaciones he podido constatar que, a pesar de que algunos historiadores modernos especulan que era casi imposible que no trajeran unas cuantas damas en los buques del primer viaje del Almirante, no quedó constancia alguna de que alguna fémina haya acompañado al navegante.

Al llegar a la isla los españoles encontraron algunas indígenas, las cuales eran indómitas por la extrañeza con el recién llegado.

El padre de las Casas en su "Historia General de las Indias” relata que tampoco en el segundo viaje de Colón en 1493 figuró oficialmente ninguna mujer.

Sin embargo, el historiador Genaro Rodríguez, investigador dominicano apostado en el Archivo General de Indias en Sevilla, me ha suministrado datos de un documento inédito en que se relata que, a finales de 1493, o sea, un año después de la llegada de los peninsulares a la Isabela, se encuentra “un grupo de hembras, que aunque pequeño, iba a ser el preámbulo de la ordenación social de la colonia. Entre las doncellas que aparecen estaban María Fernández, criada del almirante. Igualmente, Juana Martínez, casada con Francisco Roldán, Bárbola de Vargas, esposa de Vasco de San Martín, criado de Cristóbal Colón, Catalina Rodríguez, Catalina Vázquez, Gracia de Segovia y María de Granada. Estas fueron las primeras hembras que pasaron al Nuevo Mundo, o al menos, las que hasta el momento existen noticias confirmadas”

Es decir que se diluye la afirmación del padre de las Casas, pues esas mujeres llegaron en el segundo viaje de Colón.

Lo que sí se tiene bien documentado es que en el tercer viaje fueron treinta las mujeres que acompañaron a Colón.

Ante la escasez o no presencia de damas europeas, los primeros colonizadores eran en su mayoría hombres solteros y los demás habían dejado sus esposas en España, muchos recurrieron a las nativas para la satisfacción de sus necesidades sexuales. Esa misma escasez propicio las prácticas homosexuales, incluso algunos casos de esa época se encuentran debidamente documentados en el Archivo General de Indias.

Después de su tercer viaje, Cristóbal Colón fue puesto bajo arresto por orden de Isabel la Católica en 1500, detenido por Bobadilla y devuelto a España, con los cargos de ahorcar a 12 españoles, cortarle el cuello a un homosexual y la lengua a una mujer, porque habló mal de él.

Nicolás de Ovando llegó a la isla en 1502 y encontró 360 españoles repartidos en diversos lugares de la isla. A los que vivían con las indígenas nativas los obligó a casarse, para que regularizaran esas uniones conforme a la moral católica.

En un documento de 1514 en el que se hace una relación del repartimiento de indios, aparecen registrados 62 españoles regularmente casados con indias y 133 casados con mujeres españolas.

La vida en la colonia los primeros años fue bastante complicada, ya que la escasez de féminas era evidente.