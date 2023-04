Gallup y Sophia, autogoles del momento

Edgar Lantigua

El pasado domingo, el teatro Majestic de Broadway, presentó la última función del musical El Fantasma de la Ópera, el que más tiempo ha permanecido en cartelera, 35 años.

La producción marcó un hito en sus presentaciones en el circuito Broadway, con la participación de cientos de actores.

La semana pasada comentábamos sobre la encuesta Gallup, su bien ganado prestigio bajo la dirección de don Rafael Acevedo. El mismo día en que se publicaba nuestro artículo, salió a relucir, el que, para nosotros, es el más grave de los señalamientos críticos que se le hacen.

Ante la pregunta, ¿A quién cree usted que beneficia este crecimiento de nuestra economía? El 69% dijo que, A los ricos. Al pie de esa página sale la recomendación: “Un reto para los estrategas de campaña consiste en mejorar la percepción de la ciudadanía sobre quienes se benefician del crecimiento de la economía dominicana”. Una recomendación que solo se hace cuando la encuesta ha sido ordenada por quien tiene que ver con esa percepción, es decir, el Gobierno en este caso.

El error, admitido por el propio Acevedo, quien dijo que estaba requiriendo aclaración a la persona que preparó el informe, me hizo pensar en una posibilidad, tal vez remota, de que, sabiendo que esta era su última semana en Broadway, el Fantasma de la Ópera, se hubiera escapado para hacerle una travesura a la afamada firma. No me culpen, yo crecí leyendo lo que entonces se llamaban paquitos y las tiras cómicas de los periódicos y siempre me llamó la atención el personaje de El Fantasma. No el de la ópera, pero también usaba antifaz.

Que una empresa de tanto renombre se anote un autogol como ese, es para preocuparse, no voy a analizar aquí el sesgo que supone el que el 67% de los encuestados dijera que votó por el PRM en las elecciones pasadas, cuando ese partido sacó 52%, mucha gente se monta al tren del ganador, pero la diferencia, parece mucho, ¿verdad?

Como complemento de la semana y, sin que esté relacionado, Funglode, realizaba en La Romana un foro para analizar el tema de la Inteligencia Artificial, allí el mayor interés lo concitó la robot Sophia, a quien el expresidente Leonel Fernández preguntó sobre los avances del país en los últimos 40 años, antes de que los de Funglode difundieran la respuesta de la robot, ya circulaba profusamente un video editado, para dar la impresión de que el mismo había hecho quedar mal a Leonel y que alababa los tres años de gobierno del PRM y Abinader.

Un viejo amigo de mi padre, de apodo Potolito, solía decir “Culpa de los tiempos es y no de España” y sí, es culpa del tiempo que con tanta facilidad se prepare una noticia falsa, fake news, se dice ahora, se difunda como cosa cierta, en redes y whatsapp, hasta por cuentas de personas que despachan desde el Palacio Nacional.

Sin proponérselo, pusieron en primer plano la iniciativa del presidente del partido opositor, dándole mayor difusión de lo que hubiera tenido sin la manipulación y justamente el lunes, el presidente Abinader al inaugurar la feria Dominicana Innova, anunciaba que el gobierno tendrá una estrategia para uso de la inteligencia artificial, de lo que trataba el foro encabezado por Fernández días antes.

Un autogol es, en el fútbol, anotar un gol en su propia portería, un gol que se le computa al equipo contrario.

Con Sophia, el partido oficial se anotó un autogol, como Gallup se anotó el suyo, con las pifias de su encuesta para RCC Media.