Semana reflexiva

Tomás Aquino Méndez

Estamos en el mejor tiempo para meditar, reflexionar y mirar lo que hemos dejado atrás. Así podremos mejorar, reforzar o emprender nuevos proyectos. Nunca debemos dejar de contabilizar el tiempo vivido, no para lamentarnos, sino para reforzar y seguir adelante con más fe y más fuerza. Semana Santa, que concluye con este domingo de resurrección, es un período en el que los políticos deben revisar conductas y comportamientos.

Pensar más en los demás y cambiar la forma personalista de actuar. Deben ser más grupal y solidario. Que en este tiempo nuestros políticos dejen atrás los discursos temerarios y buscar un lenguaje más respetuoso y comprensivo. Deben demostrar en los hechos que, de verdad quieren lo mejor para todos, dando pasos concretos hacia una unidad que los catapulte a ellos y a nosotros hacia una sociedad que de verdad tome el camino de un desarrollo sólido y definitivo.

Ojala los políticos hayan aprovechado esta época para mostrar una real coherencia. Que los compromisos asumidos para ganarse el voto, se hagan realidad al llegar al gobierno. Se ha hecho normal mentir en campaña y no cumplir al legar. Dicen que encabezarán un gobierno para TODOS y al tomar el poder comienzan a sacar de nóminas a empleados con 15 y 20 años, como ha sucedido en varias entidades, como si no fuesen dominicanos los excluidos. Que Semana Santa sirva para que quienes han llegado a una posición en el gobierno y se han creído que lo tienen todo, mediten. Que sepan que en la vida TODO PASA. Si no se han enterado, hasta la vida pasa.

Que el mensaje dejado por el más sacrificado de los hombres y que hoy recordamos, sirva de ejemplo para que seamos más solidarios, más comprensivos y más apegados a la verdad y la justicia.