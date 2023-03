Frontera de ficción

Tomás Aquino Méndez

El suceso debió movilizar desde el raso en la frontera hasta el Ministro de Defensa. También una declaración contundente de la cancillería.

Hablo de la inverosímil sustracción de unas 12 reses de fincas ubicadas en la fronteriza provincia de Dajabón. Y no es que sea extraño que unos ladrones crucen de un lado a otro y sustraigan algo y escapen de su territorio. Eso puede suceder.

Lo que es casi un guión de un filme de FICCIÓN es que una banda burle la vigilancia de cientos de soldados, con armas automáticas, drones y vehículos blindados, pase a este lado, robe 12 reses y retorne a su territorio sin que nadie se lo impida.

La gravedad del hecho se completa cuando los dueños de las reses cruzan la frontera, buscan animales, retornan al país y ningún militar se da por enterado. Leyeron bien. En principio creí que se trataba de una narrativa para la historia fantástica. Luego escuché a ganaderos y autoridades municipales de Dajabón dar detalles de cómo sucedió.

Y no es ocioso preguntar ¿cómo es posible que se diera ese doble cruce de haitianos a suelo dominicano y de dominicanos a territorio haitiano llevando y trayendo 12 reses y no se oyera una voz de “alto”, de un militar? Es decir, una frontera que cuenta con 12 mil militares vigilando y dotados de MODERNOS EQUIPOS es atravesada de uno y otro lado, con un ganado a cuestas y no se enteraran los militares. ¿O será que se hicieron los ciegos y sordos? De ese hecho hace más de 10 días y no ha habido ninguna reacción oficial de este ni del otro lado. Nadie lo ha condenado. ¿Y si se hubiese producido un enfrentamiento de este o del otro lado con secuelas de muertos y heridos?