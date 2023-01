Mejor cumplir la ley

Tomás Aquino Méndez

Mafia, corrupción, extorsión es lo que ha circundado en el entorno del Centro de Retención de Vehículos, mejor conocido como El Canódromo. Al personal que ha estado allí, se le ha relacionado con un manejo mafioso del lugar. Allí llevan vehículos cuyos propietarios han violado un semáforo, han discutido con otro conductor, han tenido algún choque menor o mayor e incluso algunos han ido a parar con sus autos o motores por “caerle mal a un agente”.

El problema es que llegar allí es llegar al infierno. Para sacar un vehículo o una motocicleta luego que ha sido traslada al CANODROMO hay que confesarse con el “altísimo”. La mafia que se ha movido alrededor de este, impide que impere la legalidad y el respeto. Pero ¿es por el lugar o es por el personal? Lo pregunto porque se anuncia que el Centro de Retención de Vehículos será llevado a otra zona del Gran Santo Domingo.

Creo que si no hay un cambio de mentalidad y un estricto cumplimiento de la ley, el mal será traslado de lugar. Me parece que en el país se debe implementar el tiquet como sanción a los violadores de las leyes de tránsito. Que no haya que llevar al centro de retención a un conductor por andar sin licencia, tener un accidente, violar una luz roja, sino que se le coloque el tique de violador y el plazo para pagar por su violación.

Ahora los agentes de DIGESETT parecen tener asignada una cuota para llevar al centro de retención. Las trabas para sacarlos son tantas que muchos prefieren dejarlo abandonado. Si eso persiste en el nuevo lugar la corrupción seguirá intacta. Al Estado le debe interesar, ante todo, ordenar la circulación y cumplir la ley, no sancionar o despojar de su vehículo a un ciudadano.