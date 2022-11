Tasa de interés neutral local

Rolando Reyes

Primer Tiro

La entrega anterior planteaba que las tasas de interés no son altas o bajas. Están por encima o por debajo de donde deberían estar. Y para saber en que nivel deberían estar, partíamos del siguiente enfoque teórico: La tasa de interés local en moneda nacional a la que un deudor puede obtener recursos siempre será equivalente a la que ese mismo deudor puede obtener recursos en los mercados internacionales en moneda extranjera. Pero como el acreedor tiene la oportunidad de obtener la tasa de interés local en moneda extranjera (si decide mantener sus activos en dicha moneda), la tasa de interés en moneda nacional deberá ser igual o mayor que la tasa de interés internacional en moneda extranjera que pagan los deudores locales, mas la tasa de interés en dólares que se paga en mercado local a los acreedores, la cual representa un costo de oportunidad de no mantener sus activos en moneda extranjera dentro del país. La misma se denominaba Tasa de Interés Nominal Neutral de Corto Plazo, TINNCP. Nominal, pues no considera la inflación, y Neutral, pues produce neutralidad con respecto al tipo de moneda.

Segundo Tiro

La TINNCP no se parece mucho a la Tasa de Interés Real Natural (TINR) de la teoría que orienta la política monetaria, pero comparte con ella muchos de los efectos que produce. Influye en la tasa de cambio, pues cuando se le deduce la tasa de interés en dólares del mercado local, es igual a la tasa de devaluación esperada. Determina las posibilidades de financiar permanentemente el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y sobre todo, influye de manera decisiva en las tasas de inflación y crecimiento del ingreso. Pero lo básico es que, a diferencia de la TINR, la TINNCP es observable, medible y de mercado, y por tanto, se puede usar para medir, permanentemente, la Posición de la política monetaria en cualquier momento del tiempo, pues si la tasa de interés de mercado, y representativa del rendimiento en moneda nacional es mayor que la TINNCP, dicha Posición es más restrictiva de lo necesario, y viceversa.

Tercer Tiro

La tasa de rendimiento demandada por los inversionistas extranjeros a los títulos de deuda nacional es igual a la tasa de interés libre de riesgo (representada por letras del Tesoro Norteamericano), más el margen del riesgo sobre dicho rendimiento, representado por el EMBI calculado por J. P. Morgan. En el pasado mes de octubre el rendimiento promedio de la nota a dos años del Tesoro fue de 4.4%, y el EMBI de 4.6%. Con una tasa de interna en dólares de 2.5%, la ecuación básica arroja que la TINNCP de dicho mes fue de 11.5%. Durante el citado mes la nota del Banco Central con vencimiento el 3/10/2025 se comercializó con un rendimiento promedio de 14.2%, para una diferencia de 270 puntos básicos. Si se asume que ese es uno de los títulos que representa la demanda de rendimiento de corto plazo para las inversiones con capacidad de entrar y salir rápidamente del mercado financiero local, entonces es posible concluir que, según la teoría presentada al inicio, en octubre la posición de la política monetaria era restrictiva, generando una tasa de interés excesiva.