Espacio fiscal y riesgo deuda pública

Primer Tiro

Mientras el Ministerio de Hacienda (MH) se esfuerza por mantener un déficit fiscal sostenible y financiable, y una relación intereses de la deuda del Sector Público no Financiero a ingresos tributarios que se mantenga constante, el Banco Central (BC) aplica una política monetaria con un excedente de restricción que actúa en contra de los objetivos del MH. En octubre del año pasado, la diferencia entre la tasa de inflación y la Tasa de Política Monetaria del BC era 4.72 puntos porcentuales, mientras que al pasado mes de septiembre dicha diferencia había caído a tan solo a 0.63 puntos porcentuales. El espacio fiscal (cantidad de recursos públicos no comprometidos y que se podrían utilizar sin disminuir el nivel de sostenibilidad fiscal) es cada vez más reducido, y el riesgo de una parada súbita en la demanda de los títulos de la deuda pública es cada vez mayor. Pero la política monetaria tiene que ser restrictiva, e independientemente del posible exceso de su posición actual, la misma seria transitoria, lo que no es el caso del espacio fiscal intertemporal, el cual tiene carácter permanente, mientras no se ejecuten reformas orientadas a modificarlo.

Segundo Tiro

Para poder estimar la verdadera perdida de espacio fiscal hay que centrarse en los estados de resultados y en los balances consolidados de la deuda pública. El MH continúa calculando la relación intereses de la deuda del Sector Público no Financiero a ingresos tributarios sin consolidar con la deuda del BC. Según el Presupuesto General del Estado para el 2023, la citada relación seria de 22%. Pero la deuda publica total verdadera es la del Sector Publico Consolidado, y cuando se suman los ingresos y los gastos financieros del BC al del Sector Público no Financiero (Estado de resultados consolidado), la verdadera relación es de 31%. Pero como el MH no registra como devengado los pagos de intereses del BC, ni presenta el Balance consolidado de la deuda pública, su calculo es contablemente correcto, aunque en abril de cada año el BC registra el balance de sus perdidas del año anterior en su cuenta del activo denominada “cuentas por recibir del Gobierno”.

Tercer Tiro

El Riesgo de Refinanciamiento (definido como “riesgo de que no se obtengan los recursos para repagar los vencimientos de deuda, o que estos se obtengan a tasas muy altas”) aumenta. La Parada Súbita es un valor extremo de este riesgo, pues en este caso la demanda de los títulos de la Deuda Pública se caería súbitamente, provocando una gran crisis fiscal y macroeconómica.

Revise la historia reciente de las grandes crisis fiscales, y se dará cuenta de la gran relación entre el Colapso Súbito y la Parada Súbita en la demanda de títulos de Deuda Pública. En la última subasta de notas del BC con vencimiento a tres años, el rendimiento demandado al corte del monto adjudicado fue de 14.81%, 1.8 veces mayor que el rendimiento demandado en la subasta del mismo título celebrada el 4 de enero del año en curso. Aunque el verdadero riesgo de parada súbita a que conduce la perdida de espacio fiscal queda destilado en esa sola cifra, el esfuerzo y el sacrificio necesario para mitigarlo es simplemente inconmensurable.