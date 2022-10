El 4% y la producción de aprendizajes

Rolando Reyes

Primer Tiro

Si los recursos del 4% del PIB no están produciendo impacto en los aprendizajes de los alumnos, entonces los procesos a través del cuales los insumos (recursos) se convierten en productos (resultados) están funcionando de manera ineficiente, pues las evidencias empíricas demuestran de manera contundente que la producción de aprendizaje, medida por las pruebas nacionales e internacionales, no solo no ha aumentado, sino que los resultados muestran que contrario a lo esperado, la producción de aprendizaje ha disminuido. El aumento en la cantidad de recursos asignados no se traduce automáticamente en cantidad de aprendizajes, pues además de cantidad de docentes y del monto de los salarios pagados, de la cantidad de aulas, de materiales y suministros, la función de producción de aprendizajes también tiene como variables explicativas la eficacia del trabajo docente (cantidad efectiva de horas trabajadas en el aula durante el cumplimiento del calendario escolar, con optimización del proceso enseñanza/aprendizaje), todo lo cual se produce dentro del centro educativo, la verdadera unidad de producción.

Segundo Tiro

La introducción de la jornada escolar extendida, el aumento de los salarios de los docentes, la introducción de la alimentación escolar, y de suministros de materiales (libros, mochilas, zapatos, uniformes, tablets), multiplicó por por 4.6 el gasto nominal directo variable por alumno entre el 2012 y el 2021, lo que a su vez produjo un aumento significativo en la cantidad de estudiantes asistiendo a los centros educativos (la cobertura en el nivel medio aumentó en 18.4 puntos porcentuales durante el periodo citado). El índice de desigualdad educativa (el que mide el acceso de los alumnos provenientes de hogares pobres al sistema educativo) disminuyó drásticamente, pasando de 0.33 en el 2012, a 0.27 en el 2019, lo que demuestra, de manera contundente, que aumentó de manera significativa la participación de los alumnos provenientes de hogares de menor ingreso monetario, los cuales tienen menos condiciones sociales y familiares para el aprendizaje que los de altos ingresos.

Tercer Tiro

Dado el contenido del curriculum y el capital humano del docente, la ecuación de la función de producción establece que, si aumenta la cantidad de aulas, de docentes y suministros de materiales y equipos, entonces el nivel de aprendizaje debería aumentar, pero solo si la eficacia del trabajo docente y el ingreso monetario del hogar del alumno permanecen constantes. La tasa de crecimiento de la cantidad total de alumnos es insignificante cuando se compara con el producto del crecimiento de la cantidad de aulas, de docentes y de suministro de materiales, lo que quiere decir que, aunque estos pertenezcan a hogares de bajos de ingresos, el efecto en la reducción nunca sería suficiente para eliminar el efecto esperado del crecimiento de las aulas, docentes y materiales, y que además, la hipótesis de una fuerte reducción de la eficacia docente no se puede rechazar.