TPM, riesgo y costo deuda pública

Rolando Reyes

Primer Tiro

Un día después de la publicación de la última entrega de esta columna (en la que se presentaba el calculo del impacto de los aumentos en las tasas de interés en el costo de la deuda pública), el Banco Central decidió aumentar nuevamente la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 50 puntos básicos. Los aumentos anteriores todavía no habían tenido ningún impacto significativo en reducir la inflación, y aunque los aumentos se orientan a “evitar riesgos de sobrecalentamiento de la economía”, se reconoce que la temperatura es muy alta, pues “la demanda agregada se ha recuperado de forma notable con relación a los niveles previos a la pandemia”, lo que significa que los aumentos previos que acumularon un alza de 425 puntos básicos, no tuvieron un efecto inverso al que tuvieron los estímulos aplicados hasta noviembre del año pasado. Una inflación que no cede, con una demanda interna muy caliente, es un escenario que plantea un cuestionamiento a la eficacia de la nueva política monetaria restrictiva.

Segundo Tiro

Pero también ese escenario era y es consistente con expectativas de permanencia de altos niveles de inflación, con aumentos en el nivel de riesgo de la deuda pública, y por ende, con nuevos aumentos de TPM necesarios para compensar dichos riesgos. En la entrega anterior se partía del planteamiento de que el cociente entre los intereses de la deuda publica y los ingresos tributarios determina la cantidad de recursos disponibles para otros tipos de gastos (primarios). El año pasado el mismo fue de 20.0%, lo que significó que de cada 100 pesos recaudados en impuestos, 20 se destinaron al pago de intereses, cifra que aumentaría a 23 en el cursante año. Cuando se suma el resultado del Banco Central, esta cifra aumenta a 29.8%. El cambio del cociente depende de muchas variables, entre las que se encuentra la tasa de interés (determinada por la TPM), y si esta crece más rápido que los ingresos tributarios, aumenta el valor del citado cociente.

Tercer Tiro

Desde octubre 2021 hasta julio 2022 la TPM había aumentado 425 puntos básicos. Desde el 13 de septiembre del año pasado y hasta el 22 del mes pasado, el índice de precio de la deuda publica del Gobierno y del Banco Central se redujo en 23.04%, lo que significa que por cada 100 puntos básicos que aumenta la TPM, el precio de la deuda se reduce, o lo que es lo mismo, su costo aumenta, en 5.42%. Los vencimientos de los próximos doce meses de la deuda del Banco Central ascienden a RD$ 284,783.2 millones, mientras que en ese plazo las necesidades de colocación y renovación de deuda del Gobierno asciende a RD$ 101,950.3 millones, para un total de RD$ 386,733.2 millones. Sin más aumentos de la TPM, el aumento, anual, en los intereses del Gobierno y del Banco Central seria de RD$ 23,427.1 millones. Sin reforma fiscal, el aumento en el monto de los intereses representaría el 2.68% de los ingresos tributarios, elevando el cociente a 25.68 en el año 2024, limitando cada vez más el necesario e imprescindible gasto público primario, hasta que se pueda salir de la trampa de la tasa de interés de la deuda pública.