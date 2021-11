Cuatro frentes de incertidumbre que dominan

José Lois Malkun

1. La Pandemia del Covid-19: Con una tercera ola de la pan­demia en evolución, el gobierno refuerza las medidas para que la gente se vacune, restringien­do la entrada a lugares públicos sin el carnet de vacunación. Una medida controversial pero que es la única vía para alcanzar la llamada “Inmunidad del Reba­ño” donde el riesgo de contraer la enfermedad sea mínimo. Eso implica que los gastos en salud por la pandemia seguirán au­mentando y drenando las finan­zas públicas.

2. Las Reformas: Aunque el presidente anunció que no ha­bría reforma fiscal para recau­dar más dinero, la única salida es continuar la reforma solo por el lado del gasto. Definiti­vamente, la calidad del gasto ha mejorado sustancialmente en el 2021 y la transparencia en la contratación de obras y compras de bienes y servicios han reducido al mínimo el so­borno y el trafico de influen­cia. Pero eso no es suficiente, por lo que se deberán reducir algunos subsidios (electrici­dad) y ajustar el precio interno de los combustibles de acuer­do con el precio internacional. Otras reformas, no menos im­portantes y controversiales, deben continuar discutién­dose como el Código Laboral, Agua, salud y seguridad so­cial, Policía Nacional, calidad educativa, reforma del estado, transporte, transformación di­gital, hidrocarburos, la refor­ma constitucional y la trans­parencia institucionalidad, con un MP y una Cámara de Cuentas independientes.

3. El petróleo y otras materias primas importadas. Sobre es­to el gobierno no puede hacer absolutamente nada. La infla­ción importada en los últimos meses, que parecía aminorar a finales del 2021, parece que continuara hasta mediados del 2022 mientras el petróleo este rondando los 83 dólares el barril (hace un año se co­tizaba a 39 dólares el barril). Además, el flujo de mercancía esta colapsado por los proble­mas que presentan las cade­nas de suministro y el costo de los fletes (un furgón que cos­taba 3 mil dólares está en 20 mil dólares) donde los puer­tos más importantes de mun­do están saturados de barcos que duran meses para descar­gar su mercancía. ¿Llegaran a tiempo los pedidos de Navi­dad?

4. Haití: el ultimo, pero el más grave. Tampoco el gobierno puede controlar este tremen­do problema que tienen el país, excepto pedir ayuda in­ternacional. Lo peor de todo es que las bandas terroristas terminaran controlando to­do el territorio haitiano y cuando lleguen a la fronte­ra, un tiro por error podría desatar una guerra. Mien­tras tanto, nadie mete la mano por Haití.