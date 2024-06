¿Qué ha sido de la vida de El Monito Quique?

José Miguel Espinal es el actor que encarnaba al personaje infantil de “Sábado Chiquito de Corporán”, El Monito Quique, desde que Rafael Corporán de los Santos lo descubrió con apenas 10 años de edad en un concurso de “Sábado de Corporán”.

Espinal se presentó en el icónico programa de televisión para imitar al Raso Arepita, participación con la que logró ser proclamado como ganador de la competencia de imitación, por lo cual se quedó como parte del elenco durante siete años.

De acuerdo a un reportaje de Zona 5, Espinal vive en condiciones precarias en el barrio Simón Bolívar, tiene diez hijos y se dedica a la animación de fiestas junto a su esposa, Adenia Genao Fernández, quien espera que el actor tenga la oportunidad de regresar a la pantalla chica, tal y como él también lo desea.

“Yo nunca he perdido la esperanza, me gustaría. ¿Si me llaman? Estoy listo”, expresó a ese medio.

Entre los años 1989 y 1996, el éxito de El Monito Quique fue tanto que en varias ocasiones intentaron usurpar a su intérprete, ya que su apariencia e identidad eran desconocidas para el público.

Espinal también estuvo en los programas “Un, dos, tres” y “El Show de El Monito Quique”, de la mano del productor Chiqui Haddad.

En enero de 2021, Espinal recordó en una entrevista en El Show de Silvio cómo a través del director de su escuela su comunidad fue invitada para enviar representantes para concursar en un segmento de “Sábado de Corporán” y decidió ir para ganarse una compra para su abuela.

“Yo no sabía ni qué era Sábado Chiquito de Corporán. Lo mío era estudiar y divertirme como los muchachitos”, explicó, aclarando que no conocía el maratónico espacio porque en su casa no había televisión.

FAMILIA

En “El Show de Silvio”, José Miguel Espinal contó con tristeza que sus padres se separaron cuando él era un niño. A raíz de que ambos eran jóvenes, su abuela decidió criarlo.