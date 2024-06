ONG denuncia condiciones "críticas" en las que trabajan los policías haitianos

Los agentes de la Policía Nacional de Haití (PNH) trabajan en condiciones "críticas", según la oenegé Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en un informe de investigación de 30 páginas publicado este miércoles en el marco de las celebraciones de los 29 años de la creación del cuerpo policial.

La organización afirmó que del 6 al 27 de mayo de 2024 realizó una investigación sobre las condiciones generales de trabajo de los policías, y que sus resultados son muy preocupantes.

En efecto, de acuerdo con esta investigación, el 92 % de los policías dice no estar satisfechos con sus salarios, que no les permiten ocuparse de sí mismos y de sus familias; mientras el 44,5 % de ellos denuncia la irregularidad de sus salarios, que no llegan a tiempo.

El 34 % no ha recibido ningún aumento salarial desde que entró en la institución, mientras que sólo el 41 % ha recibido un aumento salarial en los últimos 5 años y el 14 % en los últimos 10 años, de acuerdo al informe.

La situación sanitaria es caótica para los agentes. El 80 % de los policías afirma que su cobertura sanitaria es ineficaz, mientras que el 95,5 % no tiene acceso a asistencia psicológica, a pesar de las difíciles condiciones de trabajo.

En cuanto al equipamiento, de acuerdo a la ONG, la situación no es muy diferente. El 90 % de los policías haitianos afirma no disponer de material y de equipamiento policial adecuado y suficiente para realizar su trabajo.

"No tienen acceso a materiales y equipos básicos como uniformes, botas, armas y munición, escudos, porras y botes de gas lacrimógeno", afirma el documento.

"Además, la inexistencia o el desconocimiento de un protocolo de seguridad física dentro de la institución policial es también un hándicap, con consecuencias lamentables para la vida y la integridad física de los policías", señala el informe.

La inseguridad golpea duramente a la Policía. De hecho, el 33 % de los policías interrogados ya han sufrido al menos un incidente en el ejercicio de sus funciones, que puede ser un tiroteo, un apuñalamiento, una toma de rehenes, una agresión o un abuso verbal.

Cientos de haitianos protestan por la muerte de tres policías Lea también

El documento señala en este sentido que 303 policías fueron asesinados en Haití entre 2015 y 2023, y otros 20 entre enero y junio de 2024.

Con el fin de mejorar sus condiciones de trabajo y, por extensión, su rendimiento sobre el terreno, los policías que han participado en esta encuesta recomiendan que las autoridades estatales y policiales les paguen un salario regular acorde con el coste de la vida, les abonen los salarios atrasados y les faciliten un procedimiento acelerado de préstamo bancario.

También recomiendan que se recarguen regularmente sus tarjetas de débito, que se negocie un seguro de salud eficaz, que se distribuyan equitativamente los privilegios, que se paguen los sueldos de los policías muertos en acto de servicio a sus cónyuges hasta que vuelvan a casarse, y que se distribuyan los rangos de forma equitativa y transparente.

Protestas por asesinato de policías

Cientos de manifestantes salieron este miércoles a las calles de Puerto Príncipe para exigir justicia para los tres miembros de la Unidad Temporal Antipandillas (UTAG) de la Policía Nacional asesinados por bandas armadas el domingo pasado en la zona capitalina de Sans Fil, en Delmas 18.

Durante el recorrido de la marcha, se levantaron barricadas con llantas a las que algunos participantes prendieron fuego y se exigió el arresto del expolicía Jimmy Cherizier, alias 'Barbecue', que encabeza la coalición armada conocida como 'Vivre Ensemble' (Vivir Juntos) y que reivindicó la autoría del triple crimen.

Los agentes Fermetus Emelin, Piton Wilkens Jean junior y Clovis Peterson fueron víctimas de una emboscada por parte de pandilleros que prendieron fuego al vehículo blindado en el que circulaban.

En un video que se viralizó en redes sociales, 'Barbecue' dijo que se había incautado de al menos cuatro armas pesadas y decenas de cartuchos de gran calibre de la Policía Nacional de Haití, y publicó fotografías de los cadáveres quemados y mutilados de los agentes.