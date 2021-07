Trujillo a Johnny Abbes: “¿Qué pasó ahí?”

Tony Raful

Johnny Abbes García, el temible Jefe de los servicios secretos de Trujillo, era director de “Radio Caribe”, la poderosa emisora, cuyo lema fundamental era que le daba la vuelta al mundo, con unos kilos de potencia de alcance mundial, que no tenía ninguna emisora en el área. Trujillo estaba disgustado con los Estados Unidos, quienes se vieron compelidos a respaldar las resoluciones de condena en los organismos internacionales a su dictadura, y en especial a suscribir las sanciones diplomáticas y comerciales a la dictadura trujillista, impuestas por la Organización de Estados Americanos, luego de comprobarse la participación de Trujillo en el fallido atentado contra la vida del presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt el 24 de junio de 1960. Un largo rosario de hechos delincuenciales asociaba a Trujillo al crimen organizado en el continente, incluido en los Estados Unidos. Súbitamente el tirano dominicano perdió el apoyo que sectores del poder norteamericano le proporcionaron durante décadas. El cúmulo de maldades de Trujillo lesionaba los propios intereses de Estados Unidos; aislado de la comunidad latinoamericana, Trujillo intentó orientar su política exterior a procurar acercamientos con el campo socialista y en especial con Cuba, no obstante haber masacrado a los expedicionarios de la “raza inmortal” del 14 y 20 de junio de 1959, y haber enviado una comedia de invasión a Cuba en el mes de agosto del mismo 1959, que fue defenestrada y sirvió para ridiculizar a la tiranía. Trujillo quiso dar un viraje hacia los países comunistas, con la intención de sobrevivir al cerco y acoso impuesto por la OEA y Estados Unidos. Trujillo envió a Johnny Abbes a visitar países socialistas de Europa del Este o de la llamada “cortina de hierro”, Johnny hizo negocios, desde pequeños autos hasta bebidas espirituosas, con la finalidad de molestar a los Estados Unidos y romper el cerco impuesto a su dictadura obsoleta. Entre sus tentativas hubo una oferta de negocio a Cuba que incluía una venta de arroz, y que fue rechazada. Pero el coqueteo de Trujillo siguió adelante para mortificar a los norteamericanos. Johnny estaba detrás de todo. Un testigo presente esa tarde en la emisora, que estaba junto a Johnny me contó esta historia: “Por Radio Caribe se empezaron a pasar discursos de Fidel Castro contra Estados Unidos hasta que un día, el 19 de abril de 1961, esta emisora anunció que retransmitiría el discurso que Fidel pronunciaría desde “Playa Girón” al derrotar en 72 horas la poderosa invasión que había desembarcado en ese lugar. Johnny le avisó a Trujillo que escuchara a su archi enemigo acabar con Estados Unidos. Pero grande fue la sorpresa, cuando en medio de ese discurso que escuchaba todo el pueblo dominicano, se oyó en la voz de Fidel, decir que la lucha continuaba también contra Trujillo, ese ladrón y asesino que oprimía al pueblo dominicano. Se suspendió la transmisión. Trujillo airado llamó a Johnny, ¿qué pasó ahí?, a lo que Abbes ripostó diciendo que ese hombre, Fidel, era imprevisible. Trujillo entonces le dijo: Johnny, graba los discursos y luego chequea lo que dice, y procura que no se repita lo que acaba de pasar”.