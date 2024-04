Luis Severino:” Me están cayendo los pitcheos de strikes, estoy enfocado en tirar innings”

El cabeza de rotación, el dominicano Luis Severino tiene como principal misión para esta temporada trabajar más entradas, por encima de tener más ponches.

“Este año vine enfocado en tirar innings, en los anteriores me enfoqué en ponchar a mucha gente, este año estoy durando más en el juego, que me hagan más contacto y tratar que la siguiente salida llegar hasta el séptimo” dijo Sevy al Listín Diario.

El martes pasado, recibió poco apoyo de sus compañeros y cargó con la derrota contra los Gigantes de San Francisco, permitiendo tres carreras y cinco hits y ponchando a cinco en seis entradas.

Severino mantuvo a los Gigantes sin anotaciones durante cuatro cuadros antes de cuatro sencillos en el quinto se convirtieron en tres carreras, y solo uno de esos hits fue un batazo fuerte.

“En las últimas salidas hemos hecho buen trabajo, están cayendo los pitcheos de strike, seis innings sin bases por bolas, pitcheos secundarios buenos, recta bien, solo hay que seguir más consistente en eso”

Fue su segunda apertura del año sin permitir bases por bolas y su segunda salida consecutiva de calidad después de no poder alcanzar seis entradas en cada una de sus primeras tres aperturas.

“Estoy tratando de no ponchar a todo el mundo, dejarlos batear, que se puedan hacer doble play, no hacemos nada con tener 100 lanzamientos para la quinta entrada”

El jugador de 30 años nacido en Sabana de La Mar y que pertenece a los Tigres Licey tiene efectividad de 2.67, WHIP de 1.26 y K:BB de 26:9 en 27 entradas.

“Para un pitcher el año ideal es lanzar 200 entradas, porque eso significa que estuviste en una temporada buena y saludable y pudiste llegar más allá del séptimo”

Son muchos los requisitos con los que Severino debe cumplir, para regresar a su forma anterior, cuando jugaba para el otro condado de la ciudad. En primer lugar, está su salud y lo va demostrando.

Luego está su repertorio en general, que el mismo serpentinero comenzó a reforzar con una recta cortada en el 2021 y un sinker en el 2022. Ambos son ahora armas importantes para el dominicano.

“Mi recta está funcionando, por eso estoy trabajando con ella, pero tengo siempre que combinar mi repertorio, para que no se sienten a esperar, usar muchos rompientes”

Pero hasta que Severino no salga y haga más de 20 aperturas durante la campaña regular, que no ha llegado a ese número desde el 2018, cuando tenía 24 años – todo esto es simplemente un potencial no realizado.

“Como pitcher quiero estar en el juego lo más que pueda, pero ya todo ha cambiado y no le puedas lanzar tres veces a la misma alineación, pero si estamos ganando ampliamente me pueden dejar”

Todo gira en torno a esa recta para Severino. Arreglarla conlleva establecer cierta distancia entre sus lanzamientos rompientes, para que su mezcla de cinco pitcheos sea menos predecible para los bateadores.