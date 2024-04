Luisito Pie sustituyó el tatami por un micrófono

En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016, República Dominicana ganó una sola medalla. La logró Luisito Pie.

Esa presea de Bronce, además de ser especial por la condición de única para el país en esa edición, colocó a Pie en un sagrado sitial en cuanto a taekwondistas dominicanos en la historia.

No obstante a la gran calidad de Pie como atleta del taekwondo, desde hace aproximadamente un año el nativo de Bayaguana decidió priorizar una nueva faceta que desde hace mucho tiempo le llamaba la atención: la comunicación.

“He estado creciendo en el área comunicacional, e incluso a pesar del poco tiempo que tengo de lleno en esta nueva etapa, pude cubrir los Juegos Centroamericanos con el proyecto de nuestro podcast, además de que tuve también el privilegio de conducir la antesala del lanzamiento oficial de los Juegos Santo Domingo 2026”, dijo Pie al ser entrevistado en el Café Deportivo del Listín Diario.

El también medallista en Juegos Panamericanos; Centroamericanos y del Caribe, y Campeonatos Panamericanos, indicó que el deseo de profundizarse en la comunicación surgió además del amor que le tiene a esa faceta, por la necesidad de poder tener un proyecto económicamente funcional a largo plazo.

“Para los que somos atletas, lamentablemente el deporte no es un proyecto de vida, ya que la gran mayoría económicamente no vive el resto de su vida con lo que ganó en el deporte, por lo que hay que disfrutarlo, pero ir pensando en otros planes que puedan ser más sostenibles a la larga, y por eso decidí invertir tiempo en el área comunicacional, porque es algo que al igual que el taekwondo, también me apasiona”, sostuvo Luisito.

El nativo de Bayaguana, quien se graduó como locutor en la Escuela Nacional Otto Rivera, además de que ya ha fungido como presentador y reportero en varios eventos deportivos, tiene como principal proyecto su podcast “Entre Atletas”, que lo conduce junto al reconocido deportista Luguelín Santos.

¿Piensa en el retiro?

Luisito explicó que sufrió una lesión en los pasados Juegos Centroamericanos, razón por la que ha estado fuera del tatami por los últimos meses, tiempo que ha dedicado para profundizarse más en su nueva faceta de comunicador. Sin embargo, el atleta asegura que todavía se siente fuerte y que piensa retornar a finales de año, para si todo sale bien, entonces sí retirarse en los Juegos Santo Domingo 2026.

“Tener mi última lucha en mi país y poder ganar otra medalla frente a mi gente, creo que sería un cierre perfecto para mi carrera y con un significado enorme a nivel personal”, dijo Luisito.

Fundación

“Dar por gracia lo que por gracia se ha recibido”, aparte de ser esto un versículo bíblico, es también un estilo de vida para Luisito, razón por la que a través de su Fundación Sumando Esfuerzos, ha contribuido a que cientos de niños de Bayaguana puedan practicar el deporte de forma gratuita.

“En la fundación se imparten clases de taekwondo, que más de 150 niños lo practican allá. También enseñamos voleibol, basquetbol, gimnasia rítmica, y otros deportes. Trabajamos con entrenadores la parte del deporte comunitario y gracias a Dios se han visto muchos frutos”, sostuvo Pie.

Félix Sánchez fue su inspiración

“Yo primero practicaba atletismo, motivado e inspirado por Félix Sánchez. Seguí mucho su carrera, no desde que empezó, sino más bien ya cuando él era un hombre más de los medios, porque en casa aún no teníamos televisión para ver sus corridas. Inicié en los 400 con vallas y también los 1000 metros”, dijo Pie.

Cambió de deporte

“Tenía varios amigos que practicaban taekwondo, y como yo hacía atletismo, íbamos juntos a entrenar, y cuando yo acababa de lo mío entonces iba a verlos a ellos. Me empezó a gustar, y empecé a practicarlo pero solamente como un juego, pero cuando vine a darme cuenta ya estaba haciendo las dos disciplinas al mismo tiempo, hasta que un día mi entrenadora me dijo que me decidiera por una, y lo hice por el taekwondo”.

Una vida ejemplar

Además de sobresalir en el taekwondo, la gran virtud de Luisito radica en que su familia lo define como intachable.