El colapso de Haití

Vinicio A. Castillo Semán

@VinicioSenador

La situación política, económica y social de Haití se agrava a pasos agigantados ante la pasmosa indiferencia de las grandes potencias y de países del área que se ufanan de ser sus grandes amigos, como Venezuela y Cuba. Ante la gravedad de la situación haitiana, nuestro gobierno y nuestras Fuerzas Armadas deben diseñar un plan de contingencia que evite un éxodo masivo hacia RD. Debemos asumir un liderazgo proactivo a nivel internacional. Ante la ONU y el Consejo de Seguridad.

Pedir auxilio humanitario para el pueblo haitiano en Haití y al mismo tiempo plantear que RD no puede hacer más sacrificios y dar más solidaridad de la que ha dado. La comunidad internacional debe estar clara en que en ninguna circunstancia, excusa o pretexto aceptaremos campos de refugiados en nuestro territorio. Hay que sellar la frontera, permitiendo por razones humanitarias los mercados binacionales en los que Haití se abastece de comida y productos de todo tipo. Pero hay al mismo tiempo que blindar esos mercados binacionales para que no entre el Covid -19 en su peligrosa variante Delta que ya está en Haití.

Los comerciantes haitianos que van a mercados binacionales no pasan de 500. Podemos carnetizarlos y vacunarlos con dos dosis de Pfizer. Y mantenerlos en un perímetro controlado para abastecerse. Eso reduciría mucho un brote de contagios que vendría a azotarnos a nosotros. A la preocupación de crisis de Haití se suma la violencia de grupos haitianos en Bávaro esta semana, donde fue linchado un dominicano a pedradas con total impunidad y en ausencia, hasta este momento, de acciones enérgicas de la autoridad policial o de las Fuerzas Armadas.

Esto que aparentemente puede parecer un hecho aislado puede generalizarse en toda la geografía nacional si se presentarán situaciones de gran tensión, alentadas por grupos extranjeros que les puede interesar crear un conflicto de poblaciones. Esto es lo que debemos de evitar a toda costa. El linchamiento del dominicano en Bávaro no puede quedar impune. La PN y el MP deben localizar y someter a la justicia a sus autores. Si eso no ocurre estos hechos se repetirán lamentablemente y puede provocar reacciones no deseadas de parte de los dominicanos. La crisis en Haití empeora; debemos darle seguimiento día a día. Puede generarse un conflicto mayor y debemos estar preparados.