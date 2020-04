¿Qué quieres ser cuando seas grande?

Luis Rosario

Este artículo está pensa­do sólo para gente GRAN­DE, pues los pequeños no leen perió­dicos y menos páginas de opinión. Pero dime: ¿Qué quieres ser cuan­do seas grande? ¿Qué ya eres grande? En qué?: ¿en tamaño, en edad, en fama, en poder, en dine­ro?

En general, la gente lo que desea es ser RICO cuando sea grande. ¿Sí o no? Los pobres quieren ser ricos y los ricos desean ser más ricos. “Todos que­remos más, más y más, y mucho más” decía la can­ción del argentino Alberto Castillo, escrita en 1953. Anda la porra, ¡esa si es vieja! Ser rico, ¿para qué?

Había una persona tan rica que podía comprar­lo todo en el mundo, pe­ro en estos días del asun­to chino, guindó los tenis; no pudo comprar un po­co de aire, que es gratis. Así que si lo que quieres es ser rico, tener dinero, cuando seas grande, estás más perdido que el hijo de Lindbergh, aunque te en­cuentres mejor que Lola antes de las tres.

Dime: ¿Para qué quie­res dinero, si no es pa­ra vivir con dignidad? Y para vivir con dignidad no hace falta demasia­do dinero. Algunos acu­mulan y siguen buscan­do más y al final, que no está tan lejos, deben de­jarle el dinero a quienes empezarán a repartír­selo a la garata con pu­ño. Eso no tiene lógica: el que quiera leche que se la eche y que le apro­veche. A fajarnos todos a producir riqueza para bienestar colectivo.

¿Qué hacer? Vamos a descubrir la alegría del dar, del compartir; a per­mitir que otros puedan vivir también con digni­dad y no buscando basu­ra en los zafacones para poder comer, en seco sin escafandras ni mascari­llas, sin guantes, “a ma­no pelá”.

A la hora de la verdad, los que privan en gran­des por tener poder, di­nero o fama, se vuelven, como todos, un estro­pajito. Estamos vivos de chiripa; el tiempo no es mucho, hay que aprove­charlo para darle calidad a nuestra vida y a la de los demás, especialmen­te los desbaratados.

Quien quiera ser gran­de y rico de verdad, que se haga pequeño y se pon­ga al servicio de los de­rrengados, para ver si este mundo se empareja y deja de cojear.