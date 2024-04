La Corte Suprema se muestra escéptica sobre la inmunidad presidencial de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos se mostró escéptica este jueves sobre la inmunidad presidencial absoluta que reclama Donald Trump, aunque parece dispuesta a emitir un fallo que retrasaría aún más el juicio del republicano por presunta interferencia electoral.

La sentencia puede tener repercusiones de gran alcance para el poder ejecutivo, pero también para los múltiples problemas legales de Trump, candidato a las presidenciales de noviembre.

"Estamos escribiendo una norma para la posteridad", dijo el juez Neil Gorsuch, uno de los tres magistrados conservadores nombrados por el expresidente republicano.

Al aceptar a trámite el caso, la Corte Suprema ya retrasó de hecho el comienzo de un juicio en el que se acusa a Trump de conspirar para alterar los resultados de las elecciones de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden.

El fiscal especial Smith presentó en agosto el caso contra Trump, de 77 años, y ha presionado para que el juicio comenzara en marzo. Pero los abogados de Trump presentaron un aluvión de mociones para aplazarlo, incluida una en la que sostienen que un expresidente goza de "inmunidad absoluta".

La mayoría de los jueces de la Corte Suprema, que se espera que emita su fallo a finales de junio, no parecían inclinados a respaldar la afirmación de Trump.

Pero al menos cuatro de los nueve magistrados del tribunal parecieron estar en desacuerdo con un fallo de un tribunal inferior que estipuló que un expresidente no goza de "inmunidad absoluta" frente a un proceso penal después de dejar el cargo.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, un conservador, así se lo dijo a Michael Dreeben, que representaba al fiscal especial Jack Smith.

"Según leí, dice simplemente: 'un expresidente puede ser procesado porque está siendo procesado'", afirmó Roberts. "¿Por qué no deberíamos devolver (el caso) al tribunal de apelaciones o emitir un dictamen que aclare que esa no es la ley?".

Enviar el caso nuevamente al tribunal inferior para una revisión adicional retrasaría casi con certeza el juicio por conspiración electoral de Trump hasta después de las elecciones de noviembre, en las que se enfrentará una vez más al demócrata Joe Biden.

El juez Samuel Alito, otro conservador, argumentó que si se niega la inmunidad nada impide en el futuro que un presidente se indulte a sí mismo de "cualquier cosa que posiblemente se le haya acusado de haber cometido".

"No hubo delitos"

El juez Clarence Thomas, otro conservador, preguntó a Dreeben por qué no había habido ningún procesamiento previo contra un expresidente.

La razón "es que no hubo delitos", contestó Dreeben.

Añadió que otorgar "inmunidad absoluta" a los expresidentes los "inmunizaría" de responsabilidad penal por "soborno, traición, sedición, asesinato" y, en el caso de Trump, "por conspirar para utilizar el fraude para anular los resultados de una elección y perpetuarse a sí mismo en el poder".

John Sauer, el abogado de Trump, dijo al tribunal que "sin inmunidad presidencial frente a procesos penales no puede haber presidencia tal como la conocemos".

"Cualquier presidente actual se enfrentará de facto al chantaje y la extorsión de sus rivales políticos mientras ocupe el cargo", estimó.

Las tres magistradas progresistas de la Corte Suprema -Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson- y, hasta cierto punto, la conservadora Amy Coney Barrett, rechazaron la inmunidad presidencial general.

"¿No habría un riesgo significativo de que los futuros presidentes se sintieran envalentonados para cometer delitos con desenfreno?", dijo Jackson.

Kagan preguntó si un presidente que "vende secretos nucleares a un adversario extranjero" debería ser inmune a ser procesado."¿Qué le parece si un presidente ordena a los militares dar un golpe de Estado?".

Sauer respondió que esas hipótesis "suenan muy mal", pero "si es una acción oficial, es necesario que haya un juicio político y una condena" del Congreso antes de que un presidente pueda ser procesado.

Quejas de Trump

Trump se quejó a periodistas en Nueva York antes de entrar en una corte que le juzga por falsificación de registros comerciales para ocultar un pago a una actriz porno para comprar su silencio por una supuesta relación extramatrimonial antes de las elecciones de 2016.

El expresidente dijo que el juez no le permitió asistir a la audiencia en la Corte Suprema. "Me hubiera encantado estar allí, debería estar allí, pero este juez no lo permitió", lamentó. Sin inmunidad "te conviertes en un presidente ceremonial", añadió Trump.

Además del caso en Nueva York, Trump se enfrenta a cargos por las elecciones de 2020 en Georgia y ha sido acusado en Florida por presunto manejo indebido de información confidencial tras abandonar la Casa Blanca.