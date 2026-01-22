BHD impulsa el turismo desde tres pilares: financiamiento, promoción y sostenibilidad

Desde hace más de 20 años, el Banco BHD se ha posicionado como una entidad clave en el financiamiento, la promoción y la sostenibilidad del turismo dominicano.

En financiamiento y asesoría estratégica, ha garantizado la viabilidad de proyectos turísticos en todo el país: de norte a este, desde Puerto Plata hasta Punta Cana y Miches, pasando por Santo Domingo.

La entidad visualiza cada proyecto turístico como una oportunidad de desarrollo para el país. Actualmente, BHD gestiona financiamientos para proyectos que representan una inversión superior a los 600 millones de dólares. La cartera de préstamos al sector turístico es un 21 % de la cartera corporativa total del banco.

“Hace 20 años no hubiésemos imaginado que, hoy, nuestro país sería la séptima economía de América Latina y el Caribe en términos de producto interno bruto. Nuestro propósito con cada proyecto que financiamos es que nuestro país siga consolidándose como el destino turístico líder del Caribe y Latinoamérica”, asegura Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD.

Guillermo Méndez.

Oferta basada en la sostenibilidad

El primer banco múltiple dominicano, el Banco BHD, cumple esta misión con una propuesta de valor desde su unidad de Banca Corporativa y Empresarial, que ofrece servicios especializados de excelencia, estructuración de préstamos bilaterales y sindicados, leasing, asesoría en fusiones y adquisiciones. Esto gracias a que cuenta con un equipo de expertos en estructuración de soluciones financieras, consumo masivo y comercio, infraestructura y construcción, manufactura y agropecuaria, instituciones financieras, gobierno y sector social.

No solo es otorgar préstamos, el banco BHD participa en proyectos turísticos desde la fase de planificación, proporcionando asesoría financiera y estructurando paquetes de financiamiento adaptados a las necesidades del proyecto. La estrategia se enfoca en identificar proyectos con alto potencial de retorno económico y social, asegurando que contribuyan al crecimiento sostenible del sector. Incluso, el Banco BHD ha creado mecanismos de inversión verde para apoyar proyectos que buscan un impacto positivo en el medio ambiente.

Un abanderado en la promoción de RD

El Banco BHD cree en el trabajo en equipo, las alianzas y los espacios de capacitación y diálogo. Desde el año 2010 participa en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) para promover la inversión turística dominicana.

En 2023, la entidad bancaria dio un paso más allá para no solo estar presente, también aportar de manera diferente, activa y constante. Ese año llevó a cabo por primera vez el Foro BHD de Turismo e Inversión. En su primera edición, el Foro BHD de Turismo e Inversión se presentó en Fitur 2024 con el tema “Turismo sostenible. Situación actual, perspectiva, mitigantes y mejores prácticas”. La segunda entrega fue en Fitur 2025 y trató sobre oportunidades del ecosistema económico del turismo en República Dominicana. En esta tercera edición, en Fitur 2026, se expuso el tema “Tendencias del turismo en el Caribe. Más allá del turismo de costa”.

“República Dominicana es el segundo destino más visitado de América Latina y el Caribe. Esto no es solo por sus emblemáticas costas; es que nuestro país definitivamente lo tiene todo y para todos: playas, montañas, ríos, gastronomía, cultura, historia, servicios de salud, deportes y eventos de clase mundial”, enfatiza el ejecutivo del BHD.

En la edición de 2026 del Foro BHD de Turismo e Inversión, el evento contó con la ponencia de Jacqueline Mora, viceministra del Ministerio de Turismo; Salim Arkuch, vicepresidente y director general para Latinoamérica y el Caribe de Expedia Group; Christopher Imbsen, vicepresidente de Políticas Públicas de World Travel & Tourism Council (WTTC); Antonio Fungairino, director de Desarrollo de Hyatt Inclusive Collection, y Alejandro Cambiaso, fundador y presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud.

Actualmente, el Foro BHD de Turismo e Inversión es el único evento dominicano en el marco de Fitur que aporta contenido especializado sobre el turismo. Cada año cuenta con la presencia del ministro de Turismo, David Collado, y el presidente del Banco BHD, Steven Puig.

“Donde quiera que existan oportunidades y espacios para promover lo nuestro, ahí estaremos presentes. Hace décadas decidimos ser un ente activo para impulsar proyectos que fortalecen a toda la cadena de valor del turismo, porque si avanza este sector, progresa el país, avanzan nuestras comunidades, crece nuestra gente”, concluye Méndez, convencido de que impulsar el turismo es aportar de manera significativa al desarrollo de los dominicanos.