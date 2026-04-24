Comunidades de Ocoa y Puerto Plata aisladas por lluvias

La crecida del arroyo Parra en San José de Ocoa, y del río Unijica, en Puerto Plata, debido a las fuertes lluvias registradas en ambas provincias, dejando incomunicadas varias localidades de esas demarcaciones.

Residentes en Boca de Parra por donde cruza el arroyo dijeron que tuvieron que amanecer tras quedar atrapados en diferentes vehículos desde las 5:00 de la tarde de ayer, debido a las intensas lluvias que se extendieron hasta altas horas de la noche.

Mientras que moradores de Los Altos de La Boca, en el municipio Los Hidalgos, Puerto Plata, hicieron un llamado urgente al presidente Luis Abinader y a las autoridades competentes, debido a que se encuentran totalmente incomunicados por la creciente del río Unijica.

En Ocoa, a pesar de que en los últimos años el caudal del arroyo Parra ha disminuido; sin embargo, el arroyo ha sido uno de los principales dolores de cabeza de los pobladores. También ese acuífero sigue siendo su fuente de alimentación.

“Desde hace décadas estamos viviendo esta situación por la falta de un puente. Las autoridades quieren que Parra se empantalone”, se quejó el agricultor Marco Beltré Sánchez, quien destacó la producción de aguacates, yuca, maíz, habichuelas y otros cultivos que se producen en la comunidad distante a seis kilómetros de San José de Ocoa.

Asimismo, los pobladores pidieron a las autoridades del gobierno agilizar los trabajos de reparación de la carretera que, según dijeron, se encuentran paralizados. Durante un recorrido por la zona, reporteros de este medio pudieron observar a personas cargando sus motocicletas y se arriesgaban a cruzar el arroyo.

alto de la boca

Moradores en el municipio de Los Hidalgos, Puerto Plata, pidieron a las autoridades competentes ir en su auxilio, debido a que se encuentran totalmente incomunicados por la fuerte creciente del río Unijica. La situación ha impedido que decenas de personas salieran en la mañana de ayer a sus trabajos, afectando el sustento de muchas familias. Residentes pidieron una solución rápida antes de que el problema empeore. De acuerdo al video remitido por Aneudy Peralta, la situación se torna crítica para los residentes en el sector, en momentos en que se pronostican más lluvias.

Las provincias de Puerto Plata y Espaillat permanecen en alerta roja, ante la incidencia de una vaguada y un sistema frontal al norte del país. Mientras, el paso provisional sigue estable por la carretera Ocoa-Cruce de Ocoa que comunica con la carretera Sánchez a pesar de las fuertes lluvias que se registraron desde la tarde del miércoles.