Franklin García Fermín, recibe Medalla al Mérito de la Universidad Europea del Atlántico, en España

El doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), de la República Dominicana, recibió la Medalla al Mérito de la Universidad Europea del Atlántico, en reconocimiento a su labor de proyección e internacionalización del sistema de universidades dominicanas en Iberoamérica.

La ceremonia se llevó a cabo durante el acto de inicio del año escolar de la institución académica, con la presencia del doctor Rubén Calderón Iglesias, rector de la Universidad Europea del Atlántico; el doctor Santos Gracia Villar, presidente de FUNIBER; el señor Jesús Peña Cajigas, secretario general; la doctora Rosalía Sosa, vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el viceministro Administrativo y Financiero del MESCyT, licenciado José Antonio Cancel, así como distinguidos miembros del Consejo Rector, académicos y estudiantes.

Al pronunciar su discurso de agradecimiento, el ministro García Fermín expresó su profunda satisfacción por la distinción, destacando que la medalla constituye un símbolo de reconocimiento no sólo a su trayectoria personal, sino también a la educación, la ciencia, la cultura y el servicio público de la República Dominicana.

“Esta medalla no es únicamente un galardón; es, sobre todo, un símbolo de confianza de una institución académica de alto prestigio, que deposita en mí un reconocimiento que trasciende a la persona y se convierte en homenaje a la educación, a la ciencia, a la cultura y al servicio público”, afirmó.

Durante su intervención, García Fermín evocó a sus abuelos, padres, maestros y a la comunidad que marcó su formación, subrayando que el conocimiento es siempre una construcción compartida.

“Nadie avanza sólo. El camino del conocimiento es siempre compartido. Somos lo que somos porque otros, antes que nosotros, nos tendieron la mano, nos mostraron el horizonte y nos alentaron a no desfallecer”, expresó.

El titular del MESCyT reiteró que este reconocimiento honra igualmente a quienes lo han acompañado en su vida académica, familiar y profesional, y destacó el papel transformador de la educación superior en la construcción de sociedades más justas y prósperas.

Concluyó con un mensaje de inspiración: “El progreso humano es una construcción colectiva, fruto de la herencia, la colaboración y el ejemplo de quienes nos precedieron. Esta medalla será siempre un recordatorio de que la educación superior no sólo forma profesionales, sino que inspira destinos y transforma sociedades”.

Con este reconocimiento, la Universidad Europea del Atlántico resalta la trayectoria del doctor García Fermín, a quien el rector Calderón Iglesias definió como “un reconocido jurista y académico que ha hecho grandes aportes a favor de la educación superior de la República Dominicana".

