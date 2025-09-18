Ministro de Defensa se reúne con el Estado Mayor del Ejército para evaluar proyectos de fortalecimiento institucional

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezó este jueves una jornada de trabajo con los Oficiales del Estado Mayor del Ejército de República Dominicana, orientada a la evaluación de proyectos estratégicos para el fortalecimiento y modernización de esta fuerza terrestre, con el objetivo de garantizar una mayor capacidad operativa en beneficio de la seguridad y la defensa nacional.

A su llegada al Campamento Militar 16 de Agosto, sede de la Primera Brigada de Infantería, el alto mando militar fue recibido con los honores militares de estilo.

Posteriormente, dirigió un mensaje de saludo y felicitación a los soldados de las diferentes unidades que operan en el recinto.

Como parte de su agenda, el ministro realizó un recorrido por las instalaciones del Ejército, donde pudo constatar de primera mano los avances alcanzados, los desafíos pendientes y las principales necesidades de la institución.

Seguido a este recorrido, se celebró la reunión de trabajo con el Estado Mayor del Ejército, en la que se abordaron temas relacionados con el desarrollo institucional, la optimización de recursos y la mejora de las condiciones de las tropas.

En su intervención, el ministro exhortó a los militares a continuar desempeñando sus funciones con unidad y disciplina, destacando que “Todos unidos y como un solo cuerpo” pueden garantizar la seguridad y estabilidad de la nación.

Al concluir la jornada, el comandante general del Ejército, Jorge Iván Camino Pérez, junto a los oficiales de su Estado Mayor Coordinador, entregó al ministro de Defensa una placa de reconocimiento, en mérito a sus aportes al desarrollo del Ejército, tanto durante su gestión como comandante general (2022-2024), como en sus actuales funciones al frente del Ministerio de Defensa (2024-hoy).