Spielberg, Bridgerton, Star Wars o Jodie Foster, un 2024 de series de lo más variado

Steven Spielberg regresa a la guerra con 'Masters of the Air', protagonizada por Austin Butler; los Bridgerton con el romance entre Penélope y Colin; Jodie Foster se mete a detective y el universo de Star Wars se sigue expandiendo. Son algunas de las series más destacadas para el inminente 2024.

Aunque nunca se puede prever cuál será la mejor serie del año, la lotería a la que juegan las plataformas aumenta probabilidades si tienen el respaldo de nombres como los de Spielberg y Tom Hanks, que vuelven a colaborar como productores tras 'Band of Brothers' (2001) y 'The Pacific' (2010).

Esta vez es una miniserie sobre la Segunda Guerra Mundial, que se estrenará en Apple TV+ y que adapta una novela de Donald L. Miller, centrada en los miembros del 100 Grupo de Bombardeo estadounidense. Serán nueve capítulos dedicados a homenajear a una unidad que ayudó a derrotar a la Alemania nazi.

Una serie que llegará en enero, al igual que 'Griselda', una producción de Netflix con Sofía Vergara como Griselda Blanco, creadora de uno de los cárteles más rentables de la historia en el Miami de los 70 y 80.

Dos de las primeras propuestas de un año que estará llena de nuevas producciones y de segundas temporadas o series derivadas de las sagas más populares.

Dragones, Jodie Foster y Star Wars, lo más esperado

Es el caso de 'House of the Dragon 2' (HBO Max), que mantiene intacto el espíritu de 'Game of Thrones', de la que proviene, y que buscará confirmar el éxito de la primera temporada.

O de 'True Detective. Night Country' (HBO Max), la cuarta temporada de una serie que en su primera entrega consagró a Matthew McConaughey.

Cada año ha tenido protagonistas diferentes y en la nueva es el turno de Jodie Foster, que se mete en la piel de una detective que se enfrenta a un difícil caso en Alaska en una temporada que tiene como creadora a la mexicana Issa López.

Por supuesto, tampoco puede quedar sin su dosis el público de 'Star Wars', enganchado con 'The Mandalorian' o 'Ahsoka', que ahora podrá disfrutar de Jude Law como un maestro Jedi en 'Star Wars: Skeleton Crew' o del periodo de la Alta República en 'The Acolyte'-protagonizada por Dafne Keen la niña hispanobritánica que se dio a conocer en 'Logan' (2017)-. Ambas en Disney+.

Un Pingüino con solera, Balenciaga y un problema con 3 cuerpos

Netflix propone para 2024 una serie realizada por los creadores de 'Game of Thrones', David Benioff y DB Weiss, que adapta una de las mejores novelas de ciencia ficción de los últimos tiempos: 'The Three-Body Problem', del chino Liu Cixin, primera parte de una trilogía que trata sobre el primer contacto de la humanidad con una inteligencia extraterrestre.

Colin Farrell será de nuevo 'The Penguin' en la serie derivada del filme 'The Batman' (2022) para HBO Max y que servirá de puente entre éste y 'The Batman 2', ambos dirigidos por Matt Reeves, que será el productor ejecutivo dela ficción televisiva.

Otro esperado estreno es la biografía de uno de los modistos, más importantes de la historia mundial de la moda, el español 'Cristóbal Balenciaga', protagonizado por Alberto San Juan para Disney+.

Los mejores directores y productores de cine, en productos televisivos

La apuesta de HBO Max es 'The Sympathizer', una serie que adapta la novela homónima de Viet Thanh Nguyen, ganadora del Premio Pulitzer, y que protagoniza el popularísimo Robert Downey Jr. junto a un selecto grupo de actores vietnamitas que pasaron un duro casting realizado a nivel mundial. Todos ellos, dirigidos por el coreano Park Chan-wook, uno de los grandes directores del cine actual.

Y de los responsables de 'Succession' llega la miniserie 'The Regime' (HBO Max), con Kate Winslet como 'lideresa' de un régimen totalitario, cuyos métodos pueden convertir cualquier gesto en una misión suicida. Dirigida por Stephen Frears y Jessica Hobbs, cuenta en el reparto con Hugh Grant y Andrea Riseborough.

Además, en 2024 llegan las continuaciones de series que arrasaron el año pasado, o antes aún, como es el caso de la tercera temporada de 'Los Bridgerton' en Netflix, que tratará de continuar con el éxito de una saga que en 2023 situó a 'Queen Charlotte', su primer producto derivado, en el top ten de la plataforma.

O 'The Bear', con la tercera entrega de Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) y su trabajo para reflotar el restaurante heredado de su hermano.