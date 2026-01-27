LEIDSA informa que resultó un ticket ganador de 90 millones

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A (LEIDSA), informó, que, en el sorteo del pasado sábado 24 de enero, resultó un ganador de 90 millones de pesos, con los seis números del Loto: 1-8-11-20-22-38.

Los 90 millones de pesos están compuestos por 58 millones del acumulados más 32 millones de un premio no reclamado.

El ticket fue vendido en el punto de venta, "Farmacia Fellita", ubicada en Herrera, Santo Domingo Oeste.

Es importante recordar, que los premios tiene un período de 90 días para ser reclamados. Pasado ese período y si no es reclamado, el monto caducado se le suma al acumulado que tenga el Loto al momento de su caducidad.