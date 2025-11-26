LEIDSA entrega certificado a Conserje ganadora de 22 millones con el Loto

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (Leidsa) informó que la Sra. Nerys Almonte Álvarez, recibió el certificado que la acredita como la ganadora de los 22 millones de pesos que tenía acumulado el sorteo Loto del pasado sábado 22 de noviembre.

Nerys Almonte, quien labora como conserje en un centro de terapia. Realizó una jugada seleccionada con los números:7-10-12-18-21-26 en el punto de venta "Farmacia Las Marías”, ubicada en la calle Olímpica, La Barranquita, Santiago de los Caballeros

La entrega de este premio se realizará el martes 16 de diciembre 2025.