‘Brugal Cree en su Gente’ premia a entidades solidarias

La Fundación Brugal entregó los ‘Premios Brugal Cree en su Gente’, una iniciativa que apuesta a la transformación de comunidades a través de personas solidarias que se dedican a trabajar por el bienestar de su entorno.

Durante el acto fueron reconocidas la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar) y el Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola (Itesil).

La agenda incluyó el estreno del documental “El Poder de Creer”, un cortometraje que expone el impacto que producen en la sociedad el accionar de las dos instituciones premiadas.

Augusto Ramírez, presidente de la fundación, expresó: “Para nosotros, el poder de creer significa asumir una responsabilidad con la gente. Es confiar en el potencial de las personas antes de que sea evidente y acompañar su labor hasta que dé frutos medibles y sostenibles”.

Ángelo Viro Y Luis Concepción..Víctor Ramírez/ LD

Ancell Scheker y Susana Martínez.Víctor Ramírez/ LD

María Isabel de Ramírez y Augusto Ramírez.Víctor Ramírez/ LD

Néstor Sánchez y Aníbal de CastroVíctor Ramírez/ LD

Isabella Szabo, Laura Calventi y Gabriela CalventiVíctor Ramírez/ LD

Yamilé Medrano, Pablo Mostonen e Isabel García-Cuenca.Víctor Ramírez/ LD

Eduardo Sanz Lovanton y Freddy Ginebra.Víctor Ramírez/ LD

Emilie Amri y Lorenna Catrain de MessinaVíctor Ramírez/ LD