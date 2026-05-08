Sergio Roitberg presenta su libro “Somos otros”

Sergio Roitberg, CEO de Newlink, puso en circulación en República Dominicana su nuevo libro “Somos otros”, una obra donde reflexiona sobre la transformación global que surgió tras la pandemia del Covid-19 en la era que denomina como el ‘unknown’ y donde insiste debe predominar el engagement con las audiencias.

Durante el encuentro, Roitberg destacó los cambios que se han producido en estos últimos seis años como el desarrollo de una resiliencia colectiva, la adopción tecnológica, modos más ágiles de trabajar y producir conocimiento, el liderazgo enfocado en el acompañamiento, la relevancia del engagement y la necesidad de un propósito compartido para afrontar ningún reto de envergadura global.

"La pandemia nos llevó a ser otros, sí. Pero, sobre todo, nos obligó a buscar otros: de otra manera, con otra profundidad, con otra intención. Y en ese cambio, quizá descubrimos algo esencial: que no basta con emocionarnos, con conmover. Que es necesario comprometernos, estar", expresó Roitberg durante sus palabras de apertura del cóctel, que reunió a distintas personalidades del ámbito político, empresarial, periodístico y social del país.

Según explicó el autor de nacionalidad argentina este libro fue el resultado de más de un centenar de entrevistas con especialistas de diversas áreas en distintas partes del mundo, experiencias y reflexiones propias para analizar la evolución del liderazgo y cómo las organizaciones deben enfrentar esta nueva realidad.

En las palabras de bienvenida del evento, Eduardo Valcárcel, managing partner de Newlink Dominicana, manifestó que la aparición del libro es una invitación a analizar los grandes eventos globales y sus implicaciones para el sector privado, los gobiernos y los líderes.

Jonathan Abreu, María Cristina Rodríguez y Tobías Crespo.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Vanessa Alba y Rosario Aróstegui.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

María Cristina Rodríguez y Francesca OrtizCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

“Somos otros es una lectura retadora, nos pregunta si estamos interpretando en toda su dimensión los caminos que ocurrieron. Por ejemplo, Sergio toma la propia hechura de la vacuna contra el coronavirus, y nos pregunta: ¿tiene sentido seguir trabajando de modo secuencial cuando lo que nos salvó la vida se produjo con un trabajo simultáneo y colaborativo?”, destacó Valcárcel.

Giselle Valera, Sol Disla y Annerys MeléndezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Víctor (Ito) Bisonó y Sergio Roitberg.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Daniela Collado y Ridalbi Mateo.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES