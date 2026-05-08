UNIDOS POR LA ALTAGRACIA
La primera edición de la Gala por la Altagracia
Ceremonia
- Durante la actividad se hizo un reconocimiento a la primera dama, Raquel Aebaje de Abinader y al empresario don Tato Bisonó
La Comisión Nacional Unidos por la Altagracia, instancia de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), junto a la Asociación de Damas de la Altagracia, celebró su Primera Gala por la Altagracia, un encuentro diseñado para reconocer a instituciones, empresas y filántropos cuya influencia contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural y religiosa dominicana a través de esta devoción mariana.
La gala surge como parte del legado del Centenario de la Coronación de la Virgen de la Altagracia, iniciado en agosto de 2022, y como una iniciativa de recaudación de fondos para concluir las obras del Templo María de la Altagracia en Hoyoncito, Hato Mayor del Rey.
Durante la velada se reconoció el valioso apoyo de la excelentísima primera dama de la República, Raquel Arbaje de Abinader, y del Ing. Rafael (Tato) Bisonó, figuras claves en la ejecución del proyecto en Hoyoncito, santuario que se integra a la ruta de peregrinación Camino de la Altagracia.
La ruta recorre aproximadamente 122 kilómetros en la región este del país iniciando en el Santuario del Santo Cristo de los Milagros, en el municipio de Bayaguana, provincia de Monte Plata. Sigue en diversas comunidades en las provincias de San Pedro de Macorís, Hato Mayor y El Seibo, concluyendo en la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, en la ciudad de Higüey.