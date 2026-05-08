La primera edición de la Gala por la Altagracia

La Comisión Nacional Unidos por la Altagracia, instancia de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), junto a la Asociación de Damas de la Altagracia, celebró su Primera Gala por la Altagracia, un encuentro diseñado para reconocer a instituciones, empresas y filántropos cuya influencia contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural y religiosa dominicana a través de esta devoción mariana.

La gala surge como parte del legado del Centenario de la Coronación de la Virgen de la Altagracia, iniciado en agosto de 2022, y como una iniciativa de recaudación de fondos para concluir las obras del Templo María de la Altagracia en Hoyoncito, Hato Mayor del Rey.

Durante la velada se reconoció el valioso apoyo de la excelentísima primera dama de la República, Raquel Arbaje de Abinader, y del Ing. Rafael (Tato) Bisonó, figuras claves en la ejecución del proyecto en Hoyoncito, santuario que se integra a la ruta de peregrinación Camino de la Altagracia.

Margarita Moronta de Sang, Marua Kury de Bonetti, Carmencita Cambiaso de Bisonó, Rosa Brache de Vidal y Elizabeth Ricart de Brache.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Jatnna Tavarez y Lilin Peña de Suárez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Jeannette Nadal, Lucita de Díaz, Laura Díaz, Matilde Dargam, Roxana Dargam y Gretna RiveraCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Christopher Paniagua, Sandra Bisonó de Paniagua, Fiordaliza de Valdez y Héctor Valdez Albizu.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

La ruta recorre aproximadamente 122 kilómetros en la región este del país iniciando en el Santuario del Santo Cristo de los Milagros, en el municipio de Bayaguana, provincia de Monte Plata. Sigue en diversas comunidades en las provincias de San Pedro de Macorís, Hato Mayor y El Seibo, concluyendo en la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, en la ciudad de Higüey.

Sarah Viñas de Soñé, Laura Rodríguez, Jocelin de Santana, Marina Román, María Isabel Cáceres y Kitty Heinsen.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES