Audi presenta la nueva generación del Q5

Representantes de Audi presentaron la tercera generación del Audi Q5, un modelo con el que consolida su liderazgo en el competitivo segmento de los SUV medianos premium.

El Q5 introduce una transformación integral centrada en la digitalización del habitáculo. Su interior incorpora una pantalla panorámica curva que integra el Audi virtual cockpit plus y el sistema multimedia MMI Touch, a lo que se suma una pantalla opcional para el copiloto, una característica poco común en su categoría.

A esto se añade la incorporación de tecnología OLED de segunda generación en los faros traseros, capaz de ofrecer funciones de advertencia que refuerzan la seguridad en carretera.

Jorge Asmar, gerente general de Audi, expresó: “La nueva generación del Q5 combina deportividad, lujo y tecnología: es emblemático de la consigna de Audi, Vorsprung durch Technik, respondiendo a las exigencias de un consumidor cada vez más informado”

Regina Izquierdo, Rafael Izquierdo y Gina Saleta de IzquierdoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Frauke Pfaff y Yadira Molina.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Albania Méndez y Heidi Guzmán.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Sophie Giudicelli, Eric Lembcke y Sabrina VargasCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Alexander Gutiérrez, Génesis Rodríguez y Jorge Asmar.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Pedro Pablo Díaz, Claudia Jorge y Wilson Caminero.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES