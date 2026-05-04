Pep Borrell presenta ‘Bailando en la cocina’

Con el objetivo de promover espacios de formación y diálogo que fortalezcan los vínculos familiares y las relaciones humanas, las organizaciones Iniciativas de Educación Superior y Complementaria Inc. (Indesco) y Proyecto Familia presentaron la conferencia ‘Bailando en la cocina’, a cargo del escritor español Pep Borrell.

Más de mil personas acogieron con entusiasmo el mensaje centrado en el compromiso matrimonial y el valor de amar en cada circunstancia de la vida con alegría y entrega.

Con su frase “el amor se construye” Borrell deja claro la responsabilidad de la pareja sobre los frutos de la entrega.

Los fondos recaudados están destinados a apoyar los programas de la Escuela Técnica Hotelera Serranía, en Jarabacoa.

Sharon de Sanz, Héctor José Rizek y Bethania de RizekVICTOR RAMIREZ/LD

Rafael Guillermo Guzmán Chomali, Verónica Rodríguez, Max Thomson, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Nicole Guzmán y Alejandro ValleVICTOR RAMIREZ/LD

Beatriz Rodríguez, Claudia Troncoso y Héctor Luis Rodríguez.VICTOR RAMIREZ/LD

Francisco García y Lialiana Mera.VICTOR RAMIREZ/LD

Bienvenida Castillo y Elba Castillo.VICTOR RAMIREZ/LD

Laura Guerrero y Nelson González.VICTOR RAMIREZ/LD

Verónica Ramírez y José Enrique NúñezVICTOR RAMIREZ/LD