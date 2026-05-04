Conferencia
Pep Borrell presenta ‘Bailando en la cocina’
Aporte
- El conferencista, de origen español, se dedica a la divulgación de temas de familia, noviazgo y matrimonio
Con el objetivo de promover espacios de formación y diálogo que fortalezcan los vínculos familiares y las relaciones humanas, las organizaciones Iniciativas de Educación Superior y Complementaria Inc. (Indesco) y Proyecto Familia presentaron la conferencia ‘Bailando en la cocina’, a cargo del escritor español Pep Borrell.
Más de mil personas acogieron con entusiasmo el mensaje centrado en el compromiso matrimonial y el valor de amar en cada circunstancia de la vida con alegría y entrega.
Con su frase “el amor se construye” Borrell deja claro la responsabilidad de la pareja sobre los frutos de la entrega.
Los fondos recaudados están destinados a apoyar los programas de la Escuela Técnica Hotelera Serranía, en Jarabacoa.