La pregunta sin respuesta: ¿Participaron los Palmas Meccia en el asesinato del niño Llenas Aybar?

Mario José Redondo Llenas obtuvo este martes su libertad, luego de haber cometido hace 30 años el asesinato de un niño de tan solo 12 años de edad: su primo, José Rafael Llenas Aybar.

Redondo Llenas, quien ingresó con 19 años de edad, salió esta mañana con 49 años de la cárcel Najayo, situada en la provincia San Cristóbal.

Hace exactamente 10 años, Juan Moliné Rodríguez fue puesto en libertad tras haber cumplido su cuota penal por ser quien ayudó a Redondo en la ejecución del violento crimen.

Los implicados sellaron la deuda que tenían con la justicia dominicana, cerrando así uno de los hechos más impactantes, conocido en República Dominicana como el "caso del siglo".

Sin embargo, esta trágica historia aún permanece con una lista de preguntas que nunca fueron respondidas. Una de las más relevantes busca revelar la supuesta participación de la familia diplomática argentina que se encontraba en el país en ese momento, registrado en el año 1996.

Se trata de Luis Palmas de la Calzada, quien era esposo de la embajadora de Argentina, Teresa Meccía de Palmas, quien, según Redondo Llenas, habría sido parte conceptual del crimen.

A pesar de haberlo acusado durante el proceso judicial, Redondo Llenas no logró que las autoridades dominicanas cuestionaran a la familia Palmas Meccía, quienes regresaron a su país y cesaron sus labores como representantes diplomáticos.

Redondo Llenas, 30 años después, ha preferido no profundizar en las acusaciones que había presentado en contra de Luis Palmas y su hijo, Martín Palma.

“Yo creo que hay que mirar con una mirada fresca. Esa pregunta a mí me la han hecho 500 veces; yo he tratado de responderla como mejor he podido en diferentes momentos porque no es lo mismo ahora que tengo 49 años que cuando yo era un mozalbete con 19 años. En cada momento he intentado producir la mejor respuesta, esa respuesta sigue generando inquietudes”, respondió a los reporteros.

La pregunta de los periodistas era clara y sencilla: ¿Cumplieron condena todos los que participaron en el crimen? Sin embargo, Redondo Llenas expresó lo que, según resaltó, entendió debía decir.

“Mario, esa no fue la pregunta. La pregunta es si fueron ustedes dos o si había más personas, la familia de la embajadora de Argentina…” cuestionaban los periodistas.

“Yo te respondí lo que entiendo debo responder”, precisó.

Para Redondo Llenas, esto “no es un asunto de castigar gente, es un asunto de cómo podemos ver esto con respeto y consideración”.

Llenas concluyó el tema indicando que no tendría inconveniente con ponerse a disposición de la ciencia para aportarle a la sociedad, a través del aprendizaje.

Habrá gente que lo rechace, que diga: "A mí no me interesa… yo me quedo en la imagen de hace 30 años". Yo para ello lo que tengo es respeto”, terminó diciendo sobre el tema.

Tras haber emitido estas declaraciones, Mario José ingresó nuevamente al centro penitenciario acompañado de familiares, desde donde salió de manera definitiva hacia el camino de su libertad.

Moliné Rodríguez no ha tenido ninguna aparición pública durante los últimos 10 años, por lo que las expectativas recaían en Redondo Llenas, quien podría revelar detalles aún no contados sobre qué le motivó a cometer el crimen contra el niño José Rafael Llenas Aybar.

No obstante, esta y otras cuestiones quedarán, por el momento, aún pendientes de aclaración.