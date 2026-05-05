Colegio Médico Dominicano dice continúa lucha a favor de pensionados y médicos retirados

El Colegio Médico Dominicano (CMD) manifestó su descontento tras denunciar las dificultades que enfrentan los galenos pensionados y aquellos en proceso de retiro, debido al incumplimiento de acuerdos fundamentales por parte del Estado.

Durante una rueda de prensa este martes en la sede del gremio, los médicos expusieron sus quejas. Indicaron que estas acciones son una violación a los acuerdos con la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) y la Dirección General de Jubilados y Pensiones.

Otras de las reivindicaciones en las que hicieron hincapié fueron la alteración en la clasificación de reajustes salariales.

"Denunciamos que se está alterando el protocolo de admisión para la clasificación de los médicos pensionados. Esta acción obstaculiza la aplicación del aumento acordado de RD$50,000 a RD$75,000 y de RD$75,000 a RD$100,000", explicó Luis Peña, presidente del gremio.

Indicó que el monto asignado es el resultado de un compromiso con el presidente, Luis Abinader.

"Rechazamos categóricamente la actitud de directores de centros de salud que están obligando a médicos a laborar tras haber depositado formalmente su solicitud de pensión. Esta práctica viola flagrantemente los artículos 65 y 66 de la ley 41-08 de Función Pública, los cuales establecen con claridad que la autoridad competente está obligada a facilitar el retiro del servidor público hasta que se emita el decreto correspondiente", declaró el gremio.

Ante estos reclamos, el gremio se mantiene considerando la disposición al diálogo con Abinader.

Vigilia en el Calventi

Durante la rueda de prensa, el presidente del CMD, Luis Peña, anunció una vigilia en el Hospital Vinicio Calventi en horario de 8:30 de la noche hasta las 10:00 p. m., esto debido al deterioro que presenta el centro de salud.