Una alianza por nuevo proyecto inmobiliario

Ejecutivos del Grupo Nivel anunciaron la firma de un acuerdo con Marriott International, una compañía global de hospitalidad para el desarrollo del hotel City Express by Marriott, el cual forma parte de Aura Boulevard un proyecto inmobiliario de uso mixto cuya proceso de construcción inició el marzo con su primer picazo.

El proyecto será de uso mixto y estará ubicado en el Boulevard del Este, Punta Cana.

“Este acuerdo fortalece la propuesta de valor de Aura Boulevard y representa un respaldo significativo para los inversionistas que han apostado por el desarrollo” explicó Marcos García Socio, quien dio las palabras inaugurales, en nombre de Jaime de Solas CEO, Fernando de Solas y Eduardo Padilla, socios de Nivel.

El hotel ha sido construido para atender tanto a turistas como a viajeros de negocios, en un destino que continúa consolidándose como uno de los principales polos turísticos del Caribe.