Edutec inaugura sede en Santiago de los Caballeros

La institución educativa Edutec inauguró su sede ubicada en el sector Los Jardines, en Santiago de los Caballeros, en un acto que reunió a autoridades, aliados institucionales, docentes, colaboradores y miembros de la comunidad educativa.

La ceremonia marcó un nuevo hito en el desarrollo de la institución, la cual se ha consolidado con el paso de los años en una propuesta educativa enfocada en la formación profesional práctica y el desarrollo de talento.

Durante el acto inaugural, los cofundadores de Edutec, Leury Cabrera, director administrativo, y Brian Luna, director académico, compartieron reflexiones sobre el origen del proyecto y el proceso de crecimiento que ha permitido consolidar a Edutec como una comunidad educativa en expansión, destacando que este hito no solo representa crecimiento de la infraestructura institucional, sino también de una visión educativa comprometida con ofrecer oportunidades de formación continua y desarrollo profesional.

La construcción de la sede comenzó a gestarse en 2024 como respuesta al crecimiento sostenido de estudiantes, docentes y programas académicos, así como a la necesidad de contar con espacios diseñados para fortalecer la experiencia de aprendizaje y optimizar los procesos institucionales.

Con esta nueva sede, Edutec reafirma su compromiso con la innovación educativa, la formación profesional y la generación de oportunidades a través del conocimiento, proyectando este espacio como un punto de encuentro para la colaboración, el desarrollo académico, el intercambio de ideas y el crecimiento de futuras generaciones de profesionales.