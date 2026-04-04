La Sala Restaurant & Bar presenta una nueva etapa

La Sala Restaurant & Bar presenta oficialmente una nueva etapa en su evolución, consolidando en un solo espacio los platos más emblemáticos que durante más de tres años definieron el éxito de La Sala Bistró, e incorporando ahora una propuesta ampliada de desayunos para ofrecer una experiencia gastronómica completa durante todo el día.

La nueva propuesta reúne en una sola carta los platos más solicitados por el público en los últimos años, integrando mar y parrilla con técnica limpia, cortes bien ejecutados, entradas frescas, pastas estructuradas y una coctelería diseñada para acompañar cada momento. A esto se suma la ampliación del horario con desayunos y brunch dominical, respondiendo a la dinámica residencial y corporativa de Bella Vista y a las necesidades del comensal actual.

Marcelle Álvarez, quien dirige el proyecto, explica que esta evolución nace del entendimiento profundo del público de la zona: “La Sala es el resultado de años de trabajo constante, de ajustes, de decisiones difíciles y de mucha fe en el proyecto. Hemos aprendido a comprender qué busca hoy el comensal: calidad, coherencia, buen servicio y una experiencia completa. Hoy reunimos en un solo lugar lo mejor de nuestras etapas anteriores”.

Islenia Valle y Alexia EspinalCortesía de los organizadores

Luisa Vargas, Juan ÁlvarezCortesía de los organizadores

Nicolás Álvarez y Mildred Pérez de ÁlvarezCortesía de los organizadores