Los más $ caros del 2026 y su rendimiento

El primer mes de la temporada de Grandes Ligas tiene un montón de lesionados, pero eso es normal en estos tiempos en que los atletas dedican más tiempo al gimnasio que al terreno de juego. Se saben todo sobre las pesas (y otras cositas de vitaminas especiales), y a veces saben poco sobre los fundamentos del juego.

Hay un lado del juego relacionado con lo económico, pues resulta interesante seguir las actuaciones de los más altos salarios de cada año. En esta oportunidad, veamos los que ganan más dinero en esta campaña, no los que tienen los contratos más largos.

¿Qué tipo de lectura ofrece un primer mes en liga mayor? Dice algo, pero no todo, porque el frio del mes de abril afecta a muchos y hemos tenido casos en que un jonronero reconocido llega sin jonrón los primeros 45 días Ahora mismo, por ejemplo, Fernando Tatis Jr., candidato a dar 30 cuadrangulares, no ha producido su primero, y eso es grave.

Veamos los jugadores en orden de los que más ganan.

1ro. JUAN SOTO: Encabeza los salarios del año con US$61 millones, y se cree que puede repetir sus números del año pasado de más de 40 jonrones. Sin embargo, el inicio de temporada lo ha tomado con distintas lesiones, y aunque tiene promedio en .300 solo ha pegado 3 jonrones con 7 remolcadas. Desde luego, eso marca un notable atraso y actualmente enfrenta una situación de molestias en el brazo izquierdo y está limitado al rol de designado. Tiene contrato de 15 años por US$765 millones.

2do. ZACK WHEELER: Lanzador de los Filis de Filadelfia, apenas ha empezado su trabajo con una apertura . Su salario es de US$42 millones, el segundo mejor.

3RO. AARON JUDGE:Ganará este año US$40 millones, ha dejado ver su calidad con 12 jonrones y 20 empujadas. Su pacto es de 9 años por US$360 millones (2023-.31).

4TO. JACOB DEGROM: Lanzador derecho de los Vigilantes de Texas, también gana US$40 millones. Ha llegado saludable y tiene 6 apariciones, con 2-1 y 2.01 de efectividad. (Firmado por 5 años y US$185 millones, 2023.-27.

5TO. ANTHONY RENDON: Es el fiasco del siglo, y desde luego su agente el mejor de todos los tiempos. Los Angelinos lo firmaron por 7 años y US$245 millones para el período 2020-26, pero se ha pasado más tiempo en su hogar que en el play. Ganará US$38.5 millones, pero ya los Angelinos lo liquidaron y recibirá el resto de su dinero sin jugar. A este contrato también lo ironizan como La Gran Estafa.

6TO. CARLOS CORREA: En la lista sigue el boricua Carlos Correa, que obtendrá este año US$37.5 millones con los Astros de Houston. Correa tenia pacto de 6 años por US$220 millones con Minnesota hasta el 2032, pero los Mellizos lo cambiaron en 2025 y ahora está con los Astros. Esta campaña tiene .277-2-14, con una contribución muy tímida.

7MO. MIKE TROUT: La estrella de los Angelinos tiene la suma de US$37 millones en 2026, fruto de su contrato de 12 años por US$426 millones (2019-31).. Hace varios años no agota una temporada completa, y ahora ha venido en salud con 10 jonrones, 21 empujadas.

8VO.- GERRIT COLE: Pitcher derecho de los Yanquis, perdió 2025 por operación Tommy John, y ahora mismo está actuando en las menores, se espera que ingrese a rotación a mediados de mayo, si todo va bien. Su sueldo de esta campaña es de US$36millones, y su contrato de 9 años por US$324 millones (2020-28).

9NO.- JOSE ALTUVE: El pequeño venezolano tiene 35 años de edad, y parece que ha iniciado su declive. En su ofensiva de este año tiene .248-3-8, pero luce que ya no mete miedo cuando se para en el plato, como se dicen en beisbol. El ganará ahora US$33 millones, y su contrato es una extensión de 5 años por US$125 millones (2025-29).

10MO.-Está Corey Seager, estrella de Texas Rangers en el short stop, ganará US$32.5 millones, y tiene .213-6-17. Su contrato es de 10 años por US$325 millones, hasta el 2031.

Otros casos de interés:

.- FERNANDO TATIS JR.: Tiene promedio de .248 con 0 jonrones y 12 empujadas.. ¿Qué le pasa al swing de Tatis? Es un misterio, pero se supone que pronto empezara a sacar bolas pues su salario es para eso, entre otros elementos del juego. Su contrato es de 14 años por US$340 millones. Su salario 2026 es de US$20.7 millones.

MANNY MACHADO: Hace poco ruido también, aunque tiene 4 jonrones con 16 empujadas, promedio en .227. Tiene contrato de 11 años por US$350 millones (2023-33). Este año ganará 25 millones.