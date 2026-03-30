“Property Fest”, un festival de capacitación inmobiliaria

En un contexto donde el acceso a la vivienda y la inversión inmobiliaria se consolidan como prioridades para los dominicanos, ejecutivos de la empresa Elite House ofrecieron los detalles del “Property Fest”, una innovadora plataforma diseñada para transformar la manera en que los ciudadanos adquieren propiedades en el país, combinando oportunidades de inversión con formación especializada.

El festival fue presentado oficialmente en Santiago de los Caballeros por Ariel Castillo, CEO de la firma, quien dijo que él mismo se desarrollará hasta el 20 de junio de 2026, con una agenda dinámica que incluirá encuentros de networking, exhibiciones de proyectos exclusivos y espacios de orientación en Santiago, Santo Domingo, la Zona Oriental y Punta Cana.

Como parte central de esta iniciativa, Elite House implementará durante tres meses un programa de capacitación diseñado para preparar a los participantes en la toma de decisiones inmobiliarias de forma consciente, informada y estratégica.

Estas jornadas contarán con el respaldo de Elite Inspira, la plataforma educativa de la empresa enfocada en fomentar el conocimiento y promover decisiones inteligentes dentro del sector.

Uno de los aspectos más innovadores del Elite House Property Fest es la introducción de la permuta como alternativa para facilitar el acceso a la vivienda. Esta modalidad, aún poco utilizada en el mercado dominicano, permitirá a los interesados cubrir el inicial de su propiedad mediante la entrega de activos de valor.

A través de este mecanismo, los participantes podrán utilizar vehículos, embarcaciones, obras de arte, relojes de lujo u otros bienes como parte del pago, reduciendo significativamente las barreras tradicionales de entrada al mercado inmobiliario.

Durante el desarrollo del evento, los asistentes también podrán acceder a oportunidades exclusivas para adquirir propiedades con facilidades de pago, descuentos especiales, tasas preferenciales y beneficios adicionales. Además, recibirán asesoría personalizada para identificar opciones alineadas tanto con sus necesidades de vivienda como con sus objetivos de inversión.

Con esta propuesta, Elite House reafirma su compromiso de impulsar el sector inmobiliario nacional, acercando soluciones innovadoras a un público cada vez más interesado en construir patrimonio mediante herramientas flexibles y una formación adaptada a las nuevas realidades económicas.