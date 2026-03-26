Sulin Lantigua presenta obra literaria

Tras convertirse en bestseller en Amazon, el libro “No mires atrás: 60 principios para llegar al éxito como emprendedor”, la empresaria dominicana Sulin Lantigua, presentó de oficialmente su libro durante un encuentro cargado de inspiración y propósito.

La obra, que alcanzó los primeros lugares en las categorías de negocios y liderazgo en español, ofrece 60 principios prácticos sobre mentalidad, disciplina, visión estratégica y crecimiento personal.

Con un enfoque directo y motivador, brinda herramientas concretas para quienes desean emprender, reinventarse o fortalecer su camino empresarial, dejando atrás los errores del pasado.

Además de su valor literario, el proyecto editorial tiene un componente social: cada ejemplar adquirido contribuye a la Fundación Filges, dedicada a programas de inserción laboral para jóvenes en busca de su primer empleo, brindándoles

“No escribí este libro desde la teoría, sino desde las vivencias, los retos y las decisiones que transformaron mi vida. Compartir este logro en mi país tiene un significado muy especial, porque aquí comenzó mi historia. Saber que cada ejemplar abre oportunidades para jóvenes que buscan su primer empleo le da un propósito aún más grande a esta obra”, expresó Lantigua durante la actividad.