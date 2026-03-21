¿Cómo comer correctamente? los estilos más comunes en Occidente

Todo almuerzo, comida o cena, lo inicia y lo termina el anfitrión. El acto de comer se inicia cuando los dueños de casa o de la fiesta toman sus servilletas y las colocan sobre el regazo. Ahora es el momento de tomar los cubiertos colocados a los costados del plato, según lo que se vaya a servir. Recordemos que siempre se usan los cubiertos de afuera hacia adentro del plato.

Habitualmente, la gente se pregunta ¿cuándo comenzar a comer? Si estamos en verano y se sirve algún plato frío como Quiche Lorraine, cóctel de camarones, copa de kanikama, espirales de hojaldre con queso roquefort o un gazpacho andaluz, habrá que esperar a que todos estén servidos para comenzar a comer, siempre que la anfitriona o el anfitrión hayan iniciado la comida, como ya lo explicamos. Ahora, si nos invitan a una comida en invierno y nos sirven obviamente algo caliente, como por ejemplo pechuga de pollo relleno con queso roquefort y salsa de vino riesling, sopa de camaroncitos o crema de arvejas y espárragos, una vez que la dueña de casa fue servida, todas las señoras pueden comenzar a comer sin importar que los señores aún no fueron servidos.

Uso de la cuchara

Cuando nos sirven un caldo, crema o sopa, utilizaremos la cuchara. La levantaremos de la mesa con la mano derecha, en posición “a la inglesa”, es decir, cavidad hacia arriba. Una vez que la hayamos levantado, la colocaremos en posición “a la francesa”, es decir, con la cavidad hacia abajo, dentro del líquido que nos hayan servido, a las 04:00, como si el plato fuera un reloj. Cuando nos disponemos a tomar el caldo, levantaremos la cuchara y la giraremos en posición “a la inglesa”, o sea, cavidad hacia arriba. Comenzamos a tomar el caldo desde el centro del plato hacia afuera, es decir, hacia arriba, hacia dónde se encuentran los cubiertos de postre.

Antes de subirla a la boca, rozaremos la parte inferior de la cuchara por el borde del plato dos veces para evitar que, al subir la cuchara, nos gotee algo del caldo. Una vez que hayamos hecho esto, subiremos la cuchara hasta la boca y sorbemos el caldo desde el medio de la cuchara y no desde la punta. Procederemos de la misma manera unas tres veces y luego dejaremos la cuchara en posición “a la francesa” dentro del plato, a las 04:00, como si el plato fuera un reloj. Esta posición indica pausa.

Nunca se debe hablar con líquido o comida en la boca. Debemos observar al invitado de al lado y cuando este no esté comiendo, podremos hablar con él o hacerle alguna pregunta. Cuando el invitado responda, nosotros podremos seguir tomando el caldo. Durante las pausas, luego de secarnos con la servilleta, podemos comer pan y manteca o beber vino o agua. Recuerden secarse los labios antes y después de beber caldo o vino. Al finalizar el caldo, dejaremos la cuchara en posición “a la inglesa”, es decir, con la cavidad hacia arriba a las 06:00, con la empuñadura hacia usted.

Uso del tenedor

El tenedor usado solo en la mano derecha para comer una omelette, una torta o un pastel de papas, se utiliza siempre en posición “a la francesa”, es decir, con la cavidad hacia abajo. Se corta la comida con el borde del tenedor que sube a la boca en posición “a la inglesa”, es decir, con los pinchos hacia arriba. Cuando hacemos una pausa, colocamos el tenedor boca abajo a las 04:00 sobre el plato, como si fuera un reloj. Al finalizar la comida, dejaremos el tenedor “a la inglesa”, es decir, con la cavidad hacia arriba a las 06:00, con la empuñadura hacia usted.

Cuchillo y el tenedor: estilos internacionales de comer en Occidente

En occidente, existen dos estilos internacionales de comer con cuchillo y tenedor. Uno es el estilo continental o europeo y el otro es el estilo americano o del zigzag.

En el estilo continental o europeo, el tenedor permanece en la mano izquierda todo el tiempo, con los pinchos hacia abajo, y el cuchillo en la mano derecha, con el filo hacia abajo. Una vez cortado el trozo de carne, la mano izquierda sube el tenedor a la boca, mientras que el cuchillo permanece sobre el plato. No se debe mantener el cuchillo en la mano derecha mientras se sube el bocado con el tenedor a la boca.

Existen solo dos estados para los cubiertos: en uso y en reposo. Los cubiertos deben permanecer en las manos solamente mientras comemos, de lo contrario, permanecen en reposo, sobre el plato. Jamás se debe hablar con los cubiertos en las manos y, menos aún, hacer gestos con los mismos.

Al finalizar la comida, dejaremos el tenedor y el cuchillo “a la inglesa”, es decir, con los pinchos hacia arriba y el filo del cuchillo hacia el centro del plato a las 06:00, con la empuñadura hacia usted.

En el estilo americano o del zigzag, tomaremos el tenedor con la mano izquierda con los pinchos hacia abajo y el cuchillo en la mano derecha con el filo hacia abajo. Cortaremos el trozo de carne, cortándolo de afuera hacia adentro, de izquierda a derecha, sin serruchar. Apoyaremos el cuchillo en la parte superior del plato con el filo hacia el centro del mismo y vuelvo a colocar la mano izquierda sobre el mantel.

Luego, colocaremos los dedos índice y medio de la mano izquierda debajo de la empuñadura del tenedor, los dientes inmóviles sobre el plato y pasamos lentamente el tenedor rumbo a la mano derecha que lo recibe “pico de pajarito” (movimiento de presión que se realiza con los dedos índice y pulgar) dándole vuelta, es decir, colocándolo en posición “a la inglesa” que le permite mover el tenedor de afuera hacia adentro para pinchar una zanahoria y disfrutarla, pinchando luego la segunda y hasta la tercera, siempre con el movimiento del tenedor de afuera hacia adentro. Nunca los dientes de un utensilio pueden navegar en el aire, siempre el cubierto debe estar apoyado sobre el plato.

Una vez que hayamos comido el trozo de carne y llevado las papas a la boca, se alza la mano izquierda abierta, con los dedos bien cerrados para recibir el tenedor y aprisionarlo en el puño, colocando el índice debajo de la parte delgada de la empuñadura que nos permitirá, a posteriori, dar vuelta al tenedor logrando la posición “a la francesa” que permite cortar otra porción de carne. Ese paso, de inglés a francés, es conocido como “lenguaje internacional de los cubiertos”.

El pescado se come del mismo modo que la carne roja. Durante una pausa, el tenedor permanece con los pinchos hacia abajo y el cuchillo con el filo rumbo al interior del plato. Ambos cubiertos quedarán a las 08:20, en posición “a la francesa”, empuñadura hacia afuera, formando una “A” mayúscula.

Al finalizar la comida, dejaremos el tenedor y el cuchillo “a la inglesa”, es decir, con los pinchos hacia arriba y el filo del cuchillo hacia el centro del plato a las 06:00, con la empuñadura hacia usted.