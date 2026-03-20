Un panel sobre Salud mental, mujer y sociedad

La Fundación Vida Sin Violencia organizó el panel “Salud Mental, Mujer y Sociedad”, un encuentro en el que se reflexionó y analizó los factores que enfrenta la salud mental en la población femenina y su impacto en la sociedad.

La actividad realizada en el salón Oval de la universidad Católica Santo Domingo contó con la participación de los especialistas, José Miguel Gómez, Soraya Lara Caba, Yanis Mejía, Persio Maldonado, Amarilys Durán Salas y Yanira Fondeur, presidenta de la entidad, quien actuó como moderadora.

Fondeur destacó que la salud mental es un derecho y no un privilegio, indispensable para la prevención de la violencia y construcción de una cultura de paz. Este panel es un espacio de reflexión para analizar los desafíos que enfrentan la salud mental en la población femenina y su impacto en la sociedad.

El psiquiatra José Miguel Gómez definió la salud mental como un estado de equilibrio emocional, psicológico y social que permite a las personas construir y sostener un proyecto de vida.

Durante su intervención, advirtió sobre la creciente vulnerabilidad que enfrenta la sociedad actual y subrayó la urgencia de reforzar la prevención a través de programas integrales, diagnósticos oportunos y una mayor cobertura del sistema de salud. También destacó la importancia del compromiso de las ARS en el tratamiento de los trastornos mentales.

Soraya Lara Caba profundizó en los factores sociales que inciden en la salud mental de las mujeres, señalando la sobrecarga de responsabilidades, la falta de redes de apoyo y la insuficiente respuesta estatal. Indicó que muchas enfrentan estrés crónico, ansiedad y depresión, situaciones agravadas por la debilidad de las políticas públicas y el limitado acceso a servicios especializados.

Desde el Colegio Dominicano de Psicólogos, Yanis Mejía resaltó la necesidad de incorporar más profesionales al sistema de salud y de fortalecer la atención comunitaria como medida preventiva e insistió en la importancia de reducir el estigma asociado a la salud mental y fomentar entornos laborales y sociales más empáticos.

En el ámbito de la comunicación, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado, abordó la responsabilidad ética de los medios. Reconoció avances en el tratamiento de temas sensibles, pero enfatizó la necesidad de mayor formación y de un abordaje más profundo de problemáticas como los feminicidios, los cuales continúan en aumento.

Mildred Josefina de Sánchez Noble, Elena Diaz y Mayra Hazim.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

La vicepresidenta de Codopyme, Amarilys Durán Salas, analizó el papel del sector empresarial, señalando el desafío de integrar la salud mental en las políticas organizacionales. Destacó conceptos como el salario emocional, la empatía institucional y la creación de entornos laborales que promuevan el bienestar integral de los colaboradores.

Retos y propuestas

Durante el panel se identificaron importantes desafíos, entre ellos la falta de coordinación entre instituciones estatales, la limitada cobertura de los servicios de salud mental, el alto costo de los tratamientos y la escasez de programas preventivos sostenibles.

También se subrayó la necesidad de diseñar políticas públicas integrales basadas en evidencia.

En ese contexto, se destacó la urgencia de fortalecer la atención primaria, ampliar las unidades de crisis, promover programas de reinserción social y garantizar el acceso equitativo a servicios de salud mental.

Los participantes hicieron un llamado a la acción colectiva, además de promover acciones concretas como el autocuidado, el fortalecimiento de redes de apoyo, la adopción de hábitos saludables, la educación emocional y la implementación de políticas inclusivas, especialmente orientadas a proteger a las mujeres.

Cierre del evento

Al cierre, Yanira Fondeur destacó que construir una sociedad más justa y pacífica requiere asumir la salud mental como una responsabilidad colectiva.

Francia de Pérez, Francia de Subero y Verónica Sención.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Finalmente, la maestra de ceremonias, Elena Díaz, exhortó a que este encuentro sirva como punto de partida para impulsar nuevas acciones y políticas transformadoras

Rossy Escoto, José Manuel Hernández Peguero, generala Yanet Celeste Jimenez y Michelle Ortiz.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES