Copa Arilines participa en encuentro turístico

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings participó en la 45ª edición de la Vitrina Turística de ANATO, con el propósito de contribuir el al desarrollo turístico del norte de la República Dominicana.

Durante los tres días de feria, la compañía de aerolínea participó en presentaciones especializadas en el stand de República Dominicana, rifas de estadías y boletos aéreos, así como en encuentros estratégicos con agentes de viajes, mayoristas y medios especializados.

Ibelca Vásquez, gerente general de Copa Airlines en la República Dominicana, señaló:

“La participación en Abato refleja el compromiso de Copa Airlines con el fortalecimiento de la conectividad del norte del país. Desde nuestra red de rutas y a través del Hub de las Américas®, continuamos facilitando el acceso a mercados estratégicos como Colombia y el Cono Sur, contribuyendo al desarrollo turístico sostenible de la región.”