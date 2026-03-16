Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

feria

Banreservas ofrece detalles de Expo Pymes 2026

Coctel

  • La feria se realizara del 5 demarzo al 30 de abril, con tasas de financiamiento desde 10.25 %, fijas a seismeses, y plazos de hasta 24 meses
Eduardo Sanz Lovatón, Leonardo Aguilera y Juan Roberto Musa.

Eduardo Sanz Lovatón, Leonardo Aguilera y Juan Roberto Musa.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSANTO DOMINGO

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas,  Leonardo Aguilera ofreció los detalles de Expo Pymes 2026, iniciativa con la que la institución reafirma su respaldo al crecimiento de los pequeños y medianos negocios del país.

Durante el encuentro, el titular de la entidad resaltó el compromiso del banco con el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, sector considerado clave para el dinamismo económico y la generación de oportunidades.

Según explica un material de prensa esta nueva edición se ofrecerán facilidades especiales de financiamiento, así como espacios de orientación, talleres y charlas dirigidas a fortalecer la gestión y sostenibilidad de los negocios.

Juan Carlos García, Gustavo Polanco, Pablo de la Rosa, Leopoldo Polanco y William Orozco.

Juan Carlos García, Gustavo Polanco, Pablo de la Rosa, Leopoldo Polanco y William Orozco.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Eldy Núñez, Gissel Rodríguez, Lissette Genao y José Liz Castro.

Eldy Núñez, Gissel Rodríguez, Lissette Genao y José Liz Castro.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Antonia María Martínez, Said Polanco, Perla Báez e Ivelisse Almonte.

Antonia María Martínez, Said Polanco, Perla Báez e Ivelisse Almonte.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Iván García, Ysidro García, Onasis Genao y Raymond Ulloa.

Iván García, Ysidro García, Onasis Genao y Raymond Ulloa.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Jean Carlos Fernández, Yaneira Gutiérrez y Demetrio Pérez.

Jean Carlos Fernández, Yaneira Gutiérrez y Demetrio Pérez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Tags relacionados