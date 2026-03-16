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Banreservas ofrece detalles de Expo Pymes 2026
Coctel
- La feria se realizara del 5 demarzo al 30 de abril, con tasas de financiamiento desde 10.25 %, fijas a seismeses, y plazos de hasta 24 meses
El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera ofreció los detalles de Expo Pymes 2026, iniciativa con la que la institución reafirma su respaldo al crecimiento de los pequeños y medianos negocios del país.
Durante el encuentro, el titular de la entidad resaltó el compromiso del banco con el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, sector considerado clave para el dinamismo económico y la generación de oportunidades.
Según explica un material de prensa esta nueva edición se ofrecerán facilidades especiales de financiamiento, así como espacios de orientación, talleres y charlas dirigidas a fortalecer la gestión y sostenibilidad de los negocios.