Banreservas ofrece detalles de Expo Pymes 2026

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera ofreció los detalles de Expo Pymes 2026, iniciativa con la que la institución reafirma su respaldo al crecimiento de los pequeños y medianos negocios del país.

Durante el encuentro, el titular de la entidad resaltó el compromiso del banco con el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, sector considerado clave para el dinamismo económico y la generación de oportunidades.

Según explica un material de prensa esta nueva edición se ofrecerán facilidades especiales de financiamiento, así como espacios de orientación, talleres y charlas dirigidas a fortalecer la gestión y sostenibilidad de los negocios.

Juan Carlos García, Gustavo Polanco, Pablo de la Rosa, Leopoldo Polanco y William Orozco.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Eldy Núñez, Gissel Rodríguez, Lissette Genao y José Liz Castro.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Antonia María Martínez, Said Polanco, Perla Báez e Ivelisse Almonte.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Iván García, Ysidro García, Onasis Genao y Raymond Ulloa.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES