Circle by Meliá programa de suscripción que incluye experiencias de viaje únicas y eventos para sus socios y la comunidad, presentó la décima edición de The Epicure by Circle en Paradisus Grand Cana– All Suites, integrando cocina internacional y hospitalidad dentro de su visión como proyección regional.

Durante dos noches consecutivas, el resort se transformó en el escenario de una puesta en escena que fusionó técnica, identidad y emoción, reuniendo a la chef Catherine Lemoine y al chef Omar Malpartida, referentes de proyección internacional cuyas trayectorias dialogan entre herencia reinterpretada y sofisticación contemporánea.

Neuly Céspedes Huertas, directora del resort, destacó: “The Epicure encarna la esencia de Circle y de los hoteles Paradisus by Meliá es una experiencias cuidadosamente diseñadas que celebra el talento local e internacional y generan una conexión auténtica con el entorno.

Esta edición reafirma nuestra apuesta por la alta gastronomía, donde cada detalle cobra significado y cada propuesta culinaria se convierte en una expresión cultural única.”