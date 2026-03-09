WorldWide Seguros presenta plan de negocios

Ejecutivos de la firma WorldWide Seguros organizaron un encuentro en el hotel El Embajador para reafirmar su visión estratégica y liderazgo, presentando el nuevo plan de negocios como parte de la celebración “WorldWide Awards”.

Zanoni Selig, miembro del Consejo, destacó el cumplimiento de su misión de lograr que sus clientes puedan tener acceso a las mejores atenciones médicas en cualquier parte del mundo.

Durante el acto se reconoció el desempeño de los productores de la Zona Este. El primer lugar fue para CMS Seguros, seguido de Cáceres & Asociados y Asesores e Corredores del Este.

Gabriela Hidalgo, Massiel Rodríguez y Hidelg Arde Selig.Glauco Moquete/LD

José González del Rey, Linda Zabarce e Yuriy Kvasnytsky.Glauco Moquete/LD

Fredy Schoeptlin, Fernando Otero y Luis Galván.Glauco Moquete/LD

Emmanuel Concepción, Héctor Álvarez y Rafael De Peña.Glauco Moquete/LD

Sebastián Prieto, Evelyn Castillo, Nicole Munnet y Orlando Prieto.Glauco Moquete/LD