Fundación Quiéreme Como Soy presenta el programa de educación e inclusión

La Fundación Quiéreme Como Soy, en alianza con el Banco BHD y Caribbean Educa, presentó el programa de educación e inclusión que tiene como propósito sensibilizar y educar a la sociedad dominicana sobre la inclusión de personas con discapacidad cognitiva y neurodiversidad.

El proyecto forma parte de un acuerdo firmado entre Quiéreme Como Soy, BHD y Caribbean Educa, el cual promueve una cultura de aceptación, empatía y respeto. La alianza contiene un total de

12 piezas audiovisuales en formatos de cápsulas educativas, comerciales institucionales y documentales breves.

“Desde que nacimos en el año 2010, dedicamos todo nuestro empeño a promover la inclusión social, educativa y laboral especialmente de las personas con discapacidad cognitiva y neurodiversidad. Este programa es parte de la campaña de concientización masiva que llevamos a cabo gracias al apoyo de instituciones comprometidas con la construcción de una sociedad más consciente e inclusiva, como el Banco BHD y Caribbean Educa”, expresó Oscar Villanueva, presidente de la Fundación Quiéreme Como Soy.

Como parte del acuerdo estratégico entre la Fundación Quiéreme Como Soy y el Banco BHD, la entidad bancaria asumió el financiamiento de las producciones audiovisuales, que abordarán contenidos de inclusión escolar y laboral, orientación a padres, finanzas inclusivas y otros temas orientados a promover la participación plena de personas con discapacidad cognitiva y neurodiversidad.