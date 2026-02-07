El arte de seducir sin palabras con el abanico de mano

El abanico de mano evoca recuerdos íntimos y escenas cargadas de elegancia. Lo llevaba mi abuela materna, algunas de mis tías y amigas; también mi madre, siempre reservándose para actividades especiales, encuentros al aire libre o ceremonias donde el calor exigía una solución tan práctica como refinada.

Para ellas, no era un objeto cualquiera. Lo cuidaban con esmero, conscientes de su delicada elaboración y de su condición de símbolo de distinción, tradición y feminidad a lo largo de los siglos.

Su origen se remonta a la Antigüedad, con evidencias claras de su uso entre las clases más pudientes de civilizaciones como la babilónica, egipcia, persa, griega y romana. En sus primeras formas, el abanico servía para aliviar el calor y se elaboraba con hojas de palma o plumas sujetas a un marco. Estos primeros modelos, conocidos como flabelos, se convirtieron pronto en auténticos objetos de lujo, reservados a la élite social.

En el antiguo Egipto, por ejemplo, podían alcanzar grandes dimensiones: largos bastones rematados con plumas de colores, frecuentemente de avestruz, que eran manejados por sirvientes, tanto para refrescar a sus patronos como para ahuyentar insectos.

Historia

Su inspiración se vincula a las alas del murciélago, y las primeras evidencias de abanicos plegables proceden del Sudeste Asiático. El modelo que hoy conocemos surge en Corea del siglo X, durante la dinastía Goryeo. Más tarde, la dinastía Ming lo introduce en China y, posteriormente, llega a Japón en la era Tokugawa, donde nace el sensu: un abanico plegable y decorado que se integra plenamente en la vestimenta ceremonial y cultural japonesa.

En el siglo XVI, navegantes y comerciantes portugueses lo llevaron a Europa, donde se transformó en un accesorio imprescindible para las mujeres de la alta sociedad. Símbolo de estatus y refinamiento, se fabrica con materiales nobles como la seda, el encaje y el marfil. La creación de un abanico se convierte entonces en un verdadero arte: muchos eran pintados a mano, con escenas galantes, paisajes o motivos florales, auténticas piezas de colección.

Aunque en sus inicios fue un accesorio utilizado por hombres y mujeres, es durante la Edad Media y el Renacimiento cuando el abanico adquiere un papel singular como instrumento de comunicación no verbal femenina. Las damas de la nobleza desarrollaron un lenguaje codificado de gestos y movimientos, con el que expresaban emociones, intenciones y sentimientos sin pronunciar palabra alguna.

Una forma sofisticada y discreta de flirteo, que les permitía comunicarse sin despertar la vigilancia paterna. Abanicarse lentamente significaba indiferencia; apoyarlo en la mejilla derecha indicaba aceptación, en la izquierda, rechazo; cubrirse el rostro advertía “cuidado, nos observan”; y abanicarse abierto sobre el pecho, a la altura del corazón, era una clara declaración de amor.

Catalina de Médicis contribuyó decisivamente a su popularidad en Francia tras su matrimonio con el rey Enrique II, y su hijo, Enrique III, lo consolidó como utensilio refrescante de moda. Se dice que la reina Isabel I de Inglaterra pagó una suma considerable por poseer esta lujosa novedad. Durante la era victoriana, en el siglo XIX, el abanico alcanzó su máximo esplendor en Europa, con diseños cada vez más elaborados, adornados con joyas, encajes y exquisitas ilustraciones pintadas a mano.

Con la llegada del siglo XX y el desarrollo de nuevas tecnologías, su uso cotidiano disminuyó, pero nunca desapareció su valor como accesorio de moda y objeto de colección. Hoy, el abanico de mano renace con materiales innovadores y diseños vanguardistas, convirtiéndose en una expresión de estilo y personalidad. Presente en bodas, celebraciones juveniles, eventos corporativos y propuestas decorativas, sigue seduciendo por su encanto atemporal.

Desde las antiguas civilizaciones de Egipto, China, Grecia, Persia y Babilonia hasta su consolidación en la Europa de los siglos XIX y principios del XX, el abanico de mano ha trascendido su función práctica para convertirse en símbolo de elegancia femenina y lenguaje silencioso del coqueteo. Un accesorio que, con sutileza y gracia, refresca el cuerpo mientras susurra emociones.